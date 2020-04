Causa emergenza pandemia di Co-VID-19 la Colonia Montana a Chiusi della Verna sospende l'attività per l'estate 2020

Dato il perdurare delle misure di sicurezza per contenere il propagarsi di una nuova emergenza sanitaria, come quella da cui stiamo uscendo, misure che continueranno a richiederci distanziamento sociale, uso di dispositivi di sicurezza quali mascherine e guanti, la Parrocchia di S. Andrea Apostolo, d'intesa con la Congregazione di Serravalle, comunica la chiusura dell'attività per l'estate 2020 della Colonia Montana "Mons. Giuseppe Innocentini" a Chiusi della Verna.

È una misura che adottiamo con dispiacere ma con profondo senso di responsabilità. Sarà un ulteriore sacrificio per i ragazzi quello di non potersi incontrare nella modalità cui erano abituati, lo sarà anche per noi, responsabili e animatori, non poter condividere con loro e con voi familiari quest'esperienza comunitaria così singolare e significativa. Siamo consapevoli che comunque sarà per tutti un'estate diversa! Ancora grati a quanti, in prima linea e non, si sono prodigati con grande senso di responsabilità e spirito di sacrificio per il bene di tutti, vogliamo esprimere anche la nostra vicinanza e solidarietà a chi più direttamente è stato colpito dal virus o da eventuali lutti di familiari, amici, vicini.

Garantendovi una qualche forma di accompagnamento e vicinanza "virtuale", che stiamo pensando, vi salutiamo augurandovi una serena estate!



Comunicato stampa

Colonia Montana “San Marino” a Chiusi della Verna