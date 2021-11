CC San Marino: Webinar “Fatturazione Elettronica - San Marino & Italia”

Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, insieme all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e con la Software House Overview, partner Passepartout, ha il piacere di invitarLa al Webinar “Fatturazione Elettronica - San Marino & Italia”. Particolare attenzione verrà posta all’impatto dell’introduzione della fatturazione elettronica nella Repubblica di San Marino nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni e gli operatori dei due Paesi. Programma: 15:00 - Dott. Denis Cecchetti - Direttore Generale ASE-CC - Indirizzo di saluto 15:02 - Dott.ssa Manuela Graziani – Presidente ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) - Indirizzo di saluto 15:05 - Avv. Davide Gasperoni – Direttore Ufficio Tributario – “Impatto sulle relazioni fra le Pubbliche Amministrazioni dei due Stati” 15:15 - Dott.ssa Marilisa Mazza – Membro ODCEC – “Impatto sulle relazioni tra i professionisti de due Paesi” 15:25 - Dott. Alessandro Longo – Product Specialist OVERVIEW - "Soluzioni software per una gestione completa e agevole della Fatturazione Elettronica tra Repubblica di San Marino e Italia" 15:35 - Dott. Denis Cecchetti – Direttore Generale ASE-CC – Conclusioni Iscrizione obbligatoria, a titolo gratuito, compilando il form qui di seguito entro le ore 12 del 29 novembre p.v. A tutti gli iscritti verrà inviato il link per collegarsi all’evento.

