CDLS aderisce alla giornata mondiale per la giustizia sociale

La CDLS aderisce alla Giornata Internazionale per la Giustizia Sociale istituita dall’Onu e celebrata ogni anno il 20 febbraio. Il tema di quest’anno è: Superare le barriere e creare opportunità per la giustizia sociale. “Ciò di cui il mondo oggi ha assolutamente bisogno è un impegno forte e duraturo per la giustizia sociale, che è la chiave per società eque e pacifiche”, afferma il segretario genarle della CDLS, Gianluca Montanari, che si unisce all’appello dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) per la creazione di una Coalizione mondiale per prevenire le disuguagliane e promuovere l’accesso al lavoro. “L’impatto del COVID-19, la guerra nel cuore dell’Europa, la crisi economica e i disastri naturali hanno provocato un duro colpo al progresso sociale. Se guardiamo alle attuali tendenze del mercato del lavoro, la crescita dell’occupazione globale sarà solo dell’1% nel 2023, meno della metà del 2022, con 200 milioni di lavoratori in condizioni di assoluta povertà. Mentre le imprese, soprattutto quelle di piccole e micro dimensioni, in gravi difficoltà”. Per questo l’Organizzazione internazionale del lavoro ha deciso di lanciare nel 2023, insieme ai suoi partner, una Coalizione mondiale con l’obiettivo di “promuovere dei partenariati che contribuiscano alla riduzione e alla prevenzione delle disuguaglianze, e per garantire che la giustizia sociale abbia la priorità nelle politiche e nelle attività nazionali e globali, nella cooperazione allo sviluppo e negli accordi finanziari, commerciali e di investimento. In sintesi, nel decalogo del sindacalista vogliamo assicurarci che nessuno venga lasciato indietro”.

Cs - CDLS