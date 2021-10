Cdls: al via i congressi di Federazione

Il percorso congressuale della CDLS continua con le assise delle Federazioni. Sono quattro gli appuntamenti in calendario, tutti al Palace Hotel di Serravalle che vedranno la partecipazione di 293 delegati. Si parte lunedì 18 ottobre con il 13° Congresso della Federazione Pubblico Impiego (FPI-CDLS). “Pubblica amministrazione: garanzia di servizi, diritti, pari opportunità per tutti”, questo il tema al centro dei lavori. Il giorno seguente, martedì 19 ottobre, è la volta della Federazione Industria (FLIA-CDLS). Si tratta del 14° appuntamento congressuale con in primo piano il tema “Trasformazione e innovazione: scelte strategiche per l’occupazione e lo sviluppo economico, verso un’industria sostenibile, resiliente e centrata sulla persona”. Si prosegue mercoledì 20 ottobre con l’8° congresso della Federazione Costruzioni e Servizi (FCS-CDLS). Il titolo scelto per l’assise è “Protagonisti della ripartenza: in primo piano nell’affrontare nuove sfide e nuove opportunità”. Ultima tappa della maratona congressuale è l’8° Congresso della Federazione Nazionale Pensionati (FNPS-CDLS) in agenda mercoledì 27 ottobre. “Custodi dello Stato Sociale, promotori dello sviluppo sostenibile: punto di riferimento per la terza età e memoria del sindacato, della sua storia e delle sue conquiste; difensori della cultura e delle tradizioni sammarinesi” è il messaggio che farà da sfondo a questo appuntamento. Nei prossimi giorni si riunirà il nuovo Consiglio Confederale uscito dal 16° congresso. All’ordine del giorno la valutazione dell’intero percorso congressuale e la nomina del nuovo segretario generale e del nuovi vertici della Confederazione Democratica.

Cs Cdls

