Cdls:  Alberto Mino un esempio di dedizione e combattività.

Un esempio di dedizione e combattività”. Così il segretario generale segretario CDLS, Gianluca Montanari, ricorda Alberto Mino, ex dirigente della Confederazione del Lavoro, scomparso questa mattina. In un telegramma inviato alla famiglia, il segretario della Confederazione Democratica ha evidenziato “il suo slancio ideale e la sua l’umanità”, ricordando “il suo lungo impegno a favore dei lavoratori e della Repubblica e il suo contribuito alla crescita e all’autonomia del movimento sindacale”. Tra i fondatori della Centrale Sindacale Unitaria - conclude il messaggio di condoglianze - Alberto rimane nella storia del sindacato sammarinese come un vivido esempio di dedizione e combattività”. Al cordoglio del segretario generale si unisce il Consiglio Confederale CDLS e il segretario della Federazione Nazionale Pensionati, Pier Marino Canti, che sottolinea “le grandi battaglie unitarie a difesa dei diritti del popolo della terza età” e in particolare “l’impegno profuso da Alberto nei confronti degli anziani più fragili e con difficoltà economiche e famigliari”.

