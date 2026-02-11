CDLS apre Sportello Insieme, punto di accoglienza e orientamento per le vittime di violenza di genere, con un numero dedicato

Nasce Sportello Insieme all’interno della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi. Un punto di ascolto, uno spazio sicuro dove trovare sostegno e orientamento contro la violenza di genere. Lo Sportello è stato presentato dai vertici CDLS mercoledì 11 febbraio. “Non vogliamo sostituirci alla rete di supporto alle vittime di violenza già presente ed efficace a San Marino – spiega il Segretario Generale Milena Frulli – ma vogliamo agganciarci a questa rete per indirizzare le persone, anche quelle non consapevoli di essere vittima di una delle tante forme di violenza”. Il fenomeno della violenza di genere sta emergendo sempre di più in Repubblica e per questo va combattuto e arginato non solo in ambito domestico ma anche sul lavoro, dove il Sindacato può rappresentare un punto di riferimento a tutela dei diritti. “Chi rompe il silenzio cambia il mondo”, Milena Frulli cita lo slogan che accompagna l’iniziativa, presentando i funzionari CDLS che se ne occuperanno direttamente. Jerome Stefanelli presenta le modalità dello Sportello Insieme: “Un presidio dei diritti, sicurezza e tutela della persona. Sarà aperto in uno spazio riservato, all’interno della Confederazione Democratica, due giorni a settimana, il martedì e venerdì dalle 14 alle 16. In più avrà un numero di telefono dedicato: 338 6291844, anche WhatsApp, attivo tutti i giorni in orario di lavoro, dalle 8,30 alle 18,30. “Riceviamo tante persone nei nostri uffici che ci chiedono aiuto – aggiunge Michela Serra– e sono emozionata per l’apertura di questo Sportello che rappresenta un servizio e una risposta a queste richieste”. L’intento è intercettare tutte quelle situazioni di violenza e sopruso. I funzionari CDLS responsabili dello Sportello, saranno coadiuvati dalla Dottoressa Maria Pia Mosca, operatrice sanitaria e specializzata proprio in violenza di genere che parla di una “Porta aperta e un ponte” e che mette a disposizione le sue conoscenze e il suo tempo libero a titolo gratuito, proprio per fare emergere situazioni di violenza che spesso restano nascoste per paura, non consapevolezza o timore. Scopo dello Sportello Insieme CDLS è orientare e accompagnare la donna o chi ha bisogno, verso una rete già efficace in territorio, che si avvale dei professionisti dell'Istituto di Sicurezza Sociale e della Gendarmeria. Con un distinguo, ribadito dal team dello sportello CDLS: se la persona è in pericolo imminente deve rivolgersi alle forze dell’Ordine.



c.s. CDLS



