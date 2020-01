CDLS: ciao Pietro, maestro di umanità

"Accogliamo con dolore la notizia della scomparsa di Pietro Bianchi, una vita totalmente spesa nel sociale: sindacato, scuola, boy scout, parrocchia, cooperazione internazionale. Pietro per la Confederazione Democratica è stato un solido pilastro fin dalla sua fondazione. Attivista di primo piano nella Federazione Pubblico Impiego per il settore scuola, dirigente a livello Confederale e successivamente della Federazione Nazionale Pensionati Sammarinesi. Pietro ha rappresentato un esempio di generosità e altruismo guidando per 25 anni la Fondazione Solidarietà, promossa dalla CDLS nel 1995. In questo quarto di secolo, in qualità di presidente, si è impegnato in prima persona nella realizzazione di numerosi progetti di solidarietà nell’ambito della sanità, dell’istruzione e della formazione professionale in diverse aeree povere del Mondo. Ciao maestro di umanità, che con il tuo incrollabile ottimismo, la tua energia, la tua contagiosa allegria ci hai insegnato il valore dell’impegno e della dedizione verso i più deboli. Grazie Pietro per essere stato al nostro fianco per tutti questi anni”.

