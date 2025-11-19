CDLS: Consiglio Confederale su Riforma IGR. Vieni da noi e scopri novità e migliori soluzioni del circuito Smac

Il Consiglio Confederale della CDLS si è riunito per affrontare importanti temi politico-sindacali, tra cui la riforma fiscale e le sue implicazioni per lavoratrici, lavoratori e pensionati. Al centro dell’incontro è stata posta l’analisi del percorso che ha portato all’approvazione della riforma IGR. Il Consiglio ha espresso pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla CDLS e dalle altre organizzazioni sindacali, riconoscendo il valore del fronte unitario che ha accompagnato tutte le fasi della trattativa. Per il Confederale CDLS, i Sindacati sono tornati a essere voce autorevole e credibile nel Paese, lavorando in maniera sinergica, come poche volte accaduto. Particolare rilievo è stato attribuito alle due giornate di sciopero generale, “Certamente tra le più partecipate della storia sammarinese - ha ricordato il Segretario Generale Milena Frulli -, che hanno rappresentato un segnale forte e determinante per superare lo stallo iniziale”. Il Consiglio ha inoltre sottolineato il ruolo decisivo dei Quadri Sindacali, che hanno garantito presenza attiva e supporto lungo l’intero percorso di mobilitazione – compresi i sit in presso le sedi dei partiti politici – assicurando un costante collegamento con i lavoratori durante gli incontri e trattative. “Un lavoro di squadra che ha segnato un importante cambio di passo, sostenuto dalla controproposta avanzata dal sindacato in un momento particolarmente complesso delle trattative, svolte in uno spazio temporale estremamente limitato”, ha aggiunto il Segretario Generale. Per quanto riguarda i punti salienti della riforma, il Confederale ha manifestato apprezzamento per la rimodulazione delle detrazioni secondo criteri di maggiore equità, includendo anche i lavoratori frontalieri. Il Consiglio ha però evidenziato che la vera sfida riguarda ora la corretta applicazione complessiva della riforma, con particolare attenzione ai controlli necessari a far emergere i redditi reali di tutti i soggetti fiscali. Su questo punto la CDLS mantiene una posizione ferma: senza un sistema di verifiche efficace si rischia di svuotare il principio di equità perseguito lungo tutto il processo di revisione fiscale. In tale quadro, anche la legge sull’ICEE, prossima alla seconda lettura, dovrà essere strettamente coordinata con la nuova disciplina dell’IGR. “Senza un allineamento coerente tra i due strumenti – osserva la CDLS – si corre il serio rischio di ottenere risultati marginali e di contraddire gli obiettivi dichiarati dal legislatore”. La Confederazione Democratica ribadisce infine il proprio impegno a fornire assistenza personalizzata gratuita a tutti i lavoratori, “Dal 2026 bisognerà decidere se, e come aderire alla quota Smac per pagare meno tasse – spiega Frulli -. Abbiamo gli strumenti per capire gli effetti reali della Riforma IGR. L’invito è a contattarci, tramite telefono, email o social per capire qual è la soluzione più conveniente”. L’attività di informazione e accompagnamento proseguirà nelle prossime settimane nella sede della Confederazione e negli uffici delle Federazioni Industria, Servizi e Pubblico Impiego CDLS.



c.s. CDLS





