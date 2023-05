Cdls: debito pubblico, serve più chiarezza

Abbiamo appreso con preoccupazione la convocazione d’urgenza del CGG in seduta straordinaria per la ratifica del D.D. sull’emissione di titoli di Stato del debito Pubblico. Dicevamo la preoccupazione, in primo luogo quella che anche se era nell’aria questa richiesta, occorreva approfondire a nostro avviso da parte del governo con le forze sociali qualche considerazione di rilievo, ad esempio la quantità della richiesta del prestito di 350 MLN al tasso di interesse del 6,5 % è molto elevato, ed espone al pagamento di 22,5 milioni all’anno fino alla data di scadenza del prestito, il 19 maggio 2027. Inoltre sarebbe anche bello sapere chi acquista questi titoli sui mercati finanziari. Poi manca la parte progettuale, cioè cosa compensa il prestito, che sappiamo serve alla gestione della spesa corrente, ma la presenza di un debito pubblico all’interno del bilancio dello Stato pone il problema del controllo della sua espansione se non è subordinato a piani di riforme per ridurlo, o a progetti di investimenti per trasformarlo in debito buono, cioè in riduzione dei costi esterni non più sostenibili. Preoccupazioni legittime che meritano un confronto, un dialogo più volte richiamato dal sindacato che ancora non emerge dalla compagine governativa, un metodo sbagliato richiamato più volte all’appello. Teniamo alta la soglia di attenzione, perché temiamo ci siano ricadute sulla testa dei cittadini; giovani lavoratori e pensionati nel prossimo futuro.

cs La Segreteria Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi CDLS

