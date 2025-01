Cdls: "Giornata della Memoria: ricordare gli orrori del passato per un futuro di diritti e libertà"

La Giornata della Memoria rappresenta un’occasione per ricordare gli orrori del passato e per costruire un futuro libero da ogni sopraffazione, da ogni discriminazione, da ogni violenza; la giornata della memoria deve essere l’occasione per affermare il principio secondo cui nessun futuro è tale senza la pace e nessuna pace può essere raggiunta se non guidata dal concetto di giustizia. “Per la CDLS – afferma il Segretario Generale Milena Frulli - il dialogo rappresenta il solo strumento per costruire tutti insieme un futuro in cui la violenza e la prevaricazione dei diritti vengano finalmente abbandonati e cancellati, e dove i concetti di solidarietà e di rispetto delle reciproche differenze siano principi cardine di un futuro di pace realmente possibile per tutti”. Proprio durante l’ultimo Congresso Confederale di ottobre scorso, intitolato “Costruttori di Futuro”, la Confederazione Democratica ha posto l’attenzione su come sia responsabilità di tutti noi costruire un futuro, tramite azioni coerenti ed in linea con il principio del rispetto, in cui non si diano mai per scontati i diritti e la libertà di ciascuno, a difesa da ogni azione di violenza e prevaricazione, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo contraddistinto da guerre, tensioni sociali”. “Non dimenticare – conclude il Segretario Generale Frulli - è il punto di partenza fondamentale per promuovere la difesa dei diritti e delle libertà di ciascuna persona e ciascun popolo”.

