CDLS: l'augurio di un proficuo semestre ai Capitani Reggenti Bronzetti e Righi

CDLS: l'augurio di un proficuo semestre ai Capitani Reggenti Bronzetti e Righi.

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi augura ai Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, buon lavoro per un proficuo semestre alla guida del Paese. Il sindacato auspica inoltre il sostegno dei Capi di Stato in campo sociale a quelle iniziative che saranno messe in atto per frenare il preoccupante fenomeno della denatalità, ribadito con forza nelle tesi congressuali della 17esima assise CDLS e che colpisce pesantemente il nostro Paese, così come la vicina Italia. Richiamando il primo discorso dei Capi di Stato sulla necessità di investire “sulle nuove generazioni”, chiamate a gestire gli effetti del cambiamento, ai quali si sono rivolti come “risorsa più preziosa”, la Confederazione Democratica chiede il loro sostegno per interventi contro la precarietà delle condizioni economiche delle giovani coppie, nella ricerca di un lavoro stabile e di una casa, anche solo in affitto. Uguale attenzione ai cittadini fragili; perché la Suprema Magistratura si faccia promotrice di una reale inclusione lavorativa di tutti i soggetti con disabilità e invalidità. Per arrivare a una piena e reale emancipazione economica e sociale. Il compito che spetta ai Capitani Reggenti è un compito arduo, soprattutto in questa fase di Accordo di Associazione con l’Unione Europea, che richiederà al Paese maggiore autorevolezza in ambito internazionale e partecipazione all’economia mondiale. Per questo la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi ribadisce l’augurio di buon lavoro alle loro Eccellenze che hanno ribadito al Paese l’intenzione di vigilare perché la voce di tutti possa essere ascoltata. Così come far sentire e affermare la presenza dello Stato, attraverso l’esempio di donne e uomini delle Istituzioni, “che siano animati unicamente dal perseguimento dell’interesse collettivo, senza indulgere in sterili protagonismi e logiche di parte”. CDLS convinta che nel loro mandato semestrale, come recita il giuramento sugli statuti. “…a null’altro con la vostra mente mirerete, se non al pubblico bene”.

Comunicato stampa

Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: