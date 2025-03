CDLS: le proposte a sostegno di natalità e famiglia

Al centro dell'agenda politica ci sono le misure a sostegno della natalità, della genitorialità, della famiglia. Argomenti sui quali la Confederazione Democratica è da tempo promotrice di un cambio di passo e intende essere parte attiva del confronto con la Segreteria e le parti sociali.

Ecco i punti principali delle proposte CDLS:

-Genitorialità paritaria e contrasto alla “Motherhood Penalty;

-Istituzione del Quoziente familiare e riforma fiscale per il sostegno alla natalità;

-Un nuovo equilibrio tra lavoro e cura;

-Investire in formazione, innovazione e AI come strumenti per il futuro.



