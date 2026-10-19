CDLS: Ora portiamo San Marino in Europa

La Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi accoglie con grande soddisfazione la firma dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, traguardo di un percorso lungo e complesso che segna una tappa fondamentale nella storia della Repubblica e ne rafforza il posizionamento internazionale. Scegliere, nel 2026, di associarsi all'Unione Europea significa guardare ben oltre le opportunità economiche e la maggiore integrazione nel mercato europeo. Significa riconoscersi in una comunità fondata sui valori della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, della solidarietà e della tutela dei diritti. In uno scenario internazionale segnato da crescenti tensioni, conflitti e spinte nazionalistiche, questa scelta assume un significato ancora più profondo: ribadire la propria adesione a un progetto di cooperazione, pace e progresso, riaffermando il valore del dialogo e del multilateralismo di fronte alle divisioni e agli estremismi. La firma dell'Accordo, tuttavia, non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di una nuova fase nella quale San Marino sarà chiamata a dare concretezza alla propria scelta europea. Al di là degli adeguamenti normativi e delle trasformazioni che accompagneranno questo percorso, la sfida più importante sarà quella di interpretare l'integrazione come un'occasione di crescita collettiva, capace di rafforzare la qualità del lavoro, i diritti e la coesione sociale. Per la CDLS, ciò significa assicurare che il dialogo sociale e la partecipazione democratica accompagnino le scelte che definiranno il futuro della Repubblica. Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e dei corpi intermedi dovrà essere parte integrante di questo processo, affinché le opportunità dell'associazione si traducano in benefici diffusi e il progresso economico proceda insieme a quello sociale. Questo percorso richiederà anche umiltà: la capacità di confrontarsi con realtà diverse, di apprendere dalle esperienze europee e di mettere in discussione prassi consolidate, senza rinunciare alla propria identità. Perché associarsi all'Europa non deve significare soltanto coglierne le opportunità, ma anche assumersi la responsabilità di contribuire a un progetto comune. San Marino non deve guardare all'Unione Europea esclusivamente attraverso la prospettiva di ciò che potrà ricevere, ma anche interrogarsi su ciò che potrà offrire. La nostra storia di libertà e indipendenza, le tradizioni democratiche, la cultura del dialogo e le peculiarità di un piccolo Stato rappresentano un patrimonio che può arricchire il confronto europeo. Non si tratta di rivendicare un'eccezionalità sammarinese, ma di riconoscere che anche una piccola Repubblica può offrire esperienze, sensibilità e punti di vista originali di fronte alle grandi sfide del nostro tempo. In questa prospettiva, l'integrazione europea non dovrà essere vissuta come un semplice processo di adeguamento a regole elaborate altrove, ma come un'opportunità di crescita reciproca. Un percorso nel quale le istituzioni, le organizzazioni sindacali, i corpi intermedi e la cittadinanza siano protagonisti, contribuendo a costruire una San Marino più europea e, attraverso il proprio impegno, un'Europa più attenta alla partecipazione democratica, alla giustizia sociale e alla pace. L'auspicio della CDLS è che questa firma segni l'inizio di una stagione capace di coniugare apertura e identità, sviluppo economico e progresso sociale, diritti e responsabilità. Una stagione nella quale San Marino sappia guardare oltre i propri confini senza perdere di vista i valori che ne hanno accompagnato la storia, portando nel confronto europeo una voce autonoma, costruttiva e orientata alla solidarietà.

C.s. - CDLS







