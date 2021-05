Cdls. Parte sportello frontalieri

“La tua dichiarazione dei redditi a San Marino”. Anche quest’anno la CDLS offre la possibilità ai lavoratori frontalieri di fare la dichiarazione dei redditi direttamente in Repubblica. Lo Sportello fiscale apre giovedì 20 maggio presso la sede della Confederazione Democratica al secondo piano del Central Square di Domagnano. Lo Sportello è aperto tutti i giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30 fino alla fine di giugno. Quest’anno è possibile prenotarsi on-line direttamente da sito web della Confederazione Democratica, www.cdls.sm, sia da fisso che da mobile, scegliendo data ed ora dell'appuntamento. Per il calcolo della dichiarazione dei redditi è necessario presentarsi con il modello IGR -2020 e con tutte spese detraibili. Il servizio dichiarazione redditi costa 5 euro per gli iscritti alla CDLS . E’ possibile iscriversi presso lo sportello. Si ricorda che l’iscrizione garantisce l’accesso alla Carta Risparmio, con un’ampia gamma di sconti e vantaggi per i lavoratori e le loro famiglie. Lo sportello fiscale della CDLS offre anche la possibilità di calcolare IMU e TASI anche ai sammarinesi proprietari di case in Italia. Per le prenotazioni telefoniche chiamare il numero 0459-962080.