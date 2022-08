Cdls: riparte lo sportello Iss Università Informazioni e pratiche ISEE per accedere alle agevolazioni sulle tasse universitarie e per la richiesta di borse di studio anche per gli studenti sammarinesi iscritti agli atenei italiani.

Dopo i riscontri molto positivi rilevati nel 2021, anche quest’anno gli studenti sammarinesi iscritti alle università italiane potranno avere assistenza per accedere alle agevolazioni sulle rette universitarie e per usufruire delle eventuali borse di studio previste per gli studenti non residenti in Italia in base all'ISEE parificato. La CDLS ha infatti riattivato anche per il 2022, sempre in stretta collaborazione con il CAF CISL dell’Emilia Romagna, il servizio “ISEE Università”. Grazie alla consolidata collaborazione tra CDLS ed il CAF CISL Emilia Romagna, una esperta sarà presente presso la sede della Confederazione Democratica, al 2° piano del Central Square di Domagnano, per informare ed assistere gli studenti universitari sammarinesi non residenti in Italia riguardo alle agevolazioni previste per le rette universitarie e per la richiesta di borse di studio. Si potrà inoltre effettuare il calcolo e la certificazione dell’”ISEE parificato" ed ottenere tutte le informazioni riguardo alle agevolazioni previste nei vari atenei. A seguito del rilevante afflusso di richieste dello scorso anno, per il 2022 abbiamo potenziato il servizio “ISEE Università”: l’esperta del CAF CISL Emilia Romagna sarà presente presso la sede della CDLS per l’intera giornata (9,00-12,30 e 14,00 17,30) nei giorni 31 Agosto, 14, 21 e 28 Settembre mentre nei giorni 1, 15 e 22 Settembre sarà disponibile nella sola mattinata (9,00 – 12,30). Qualora le richieste dovessero essere rilevanti, abbiamo già previsto la possibilità di ampliare il servizio anche in alcune date del mese di ottobre. La dichiarazione "ISEE parificata" è la certificazione che gli studenti (compresi quelli sammarinesi) non residenti in Italia devono presentare quando si iscrivono all'anno accademico per calcolare il pagamento delle tasse universitarie in base alla situazione economica familiare. Le università italiane prevedono fasce agevolate delle rette universitarie in base al reddito del nucleo familiare dello studente. La certificazione ISEE parificata è necessaria anche in fase di richiesta di eventuali borse di studio. Per poter offrire un servizio migliore si invitano gli studenti a consultare preventivamente i bandi emessi dell'Università cui sono iscritti per poter predisporre la documentazione necessaria; sarà necessario inoltre fornire il numero di matricola, il nome dell'Ateneo e dello specifico corso universitario al quale sono iscritti. Per prenotare l’appuntamento allo sportello “ISEE Università” della CDLS è necessario telefonare ai numeri 0549/962080-962081-962089 dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,00.

c.s. Cdls

