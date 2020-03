CDLS: #TuttiUniti, dal mondo del lavoro 120mila euro in 5 giorni

CDLS: #TuttiUniti, dal mondo del lavoro 120mila euro in 5 giorni.

#TuttiUniti: famiglie, lavoratori e imprese rispondono con convinzione all’appello delle forze sociali, nei primissimi giorni sono stati raccolti oltre 120.000 euro!

Nei giorni scorsi le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sammarinesi hanno lanciato – in modo unitario e condiviso - una importante iniziativa di raccolta fondi per fare fronte a questa drammatica emergenza sanitaria.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di destinare il ricavato all’ISS – Istituto per la Sicurezza Sociale, per l’acquisto di specifici strumenti ed attrezzature medico-sanitarie indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria e per la cura dei pazienti affetti da Coronavirus ricoverati presso l’Ospedale di Stato.

Il grande cuore dei Sammarinesi ha risposto ancora una volta in maniera encomiabile: in soli 5 giorni sono arrivate numerose le donazioni sui quattro conti correnti aperti nelle Banche sammarinesi. A partire da 25 Euro (quota minima) fino ad alcune decine di migliaia di Euro, la rete di solidarietà sammarinese composta da famiglie, lavoratori, giovani e pensionati, piccoli e grandi imprenditori ed aziende ha risposto con forza all’invito di essere #TuttiUniti all’insegna della solidarietà bianco-azzurra.

Le donazioni hanno superato l’importo complessivo di 120.000 Euro, ma siamo convinti che si tratta solo di un primo inizio: la solidarietà e l’amore per il Paese sono più contagiosi del Coronavirus! La cifra raccolta dovrà essere, nei prossimi giorni, l’unico numero che aumenta senza sosta!

Invitiamo tutti a dimostrare con un piccolo, ma immenso gesto, l’amore per il nostro Paese. E’ l’occasione per rendere concreta la solidarietà e la vicinanza nei confronti di tutti coloro che in prima linea stanno combattendo questa grande battaglia: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, Protezione Civile e Forze dell’Ordine, lavoratori ed imprenditori delle aziende che garantiscono i servizi essenziali e, più in generale, tutti quelli che stanno operando in vari ambiti a supporto dei cittadini e per il Paese.

Sindacati e categorie economiche invitano nuovamente tutti i lavoratori, pensionati, gli imprenditori, le aziende e in generale tutti i cittadini a partecipare a questa campagna di solidarietà con una donazione di almeno 25 Euro, da versare direttamente su uno dei conti correnti dedicati di seguito riportati (la donazione si può effettuare, senza uscire di casa, anche utilizzando la connessione internet, mediante le applicazioni di home banking delle singole banche):

BAC Banca Agricola Commerciale - SM19X0303409804000040122203

BSM Banca di San Marino - SM88Y0854009801000010184947

BSI Banca Sammarinese di Investimento - SM61A0328709801000010313091

CARISP Cassa di Risparmio della RSM - SM92B0606709808000080149823

Comunicato stampa

CDLS





I più letti della settimana: