Cdls: "Una cabina di regia per le emergenze banche e pensionI".

Un’unica cabina di regia per affrontare le emergenze del Paese. E’ questo in estrema sintesi il messaggio della lettera che il segretario della CDLS, Gianluca Montanari, ha inviato a tutti gli iscritti in occasione del tesseramento 2020. L’unità, si legge infatti nella missiva, è la via maestra per affrontare le sfide che ci aspettano nei prossimi anni. Tra le più importanti: il risanamento del sistema bancario, legato a doppio filo a quello dei conti pubblici, e il riequilibrio del sistema pensionistico. “Due macigni così pesanti - ha sottolineato Montanari - che nessuno è in grado di sollevarli da solo. Per questo è arrivato il momento di unire le forze, le idee, i progetti e trovare insieme le possibili soluzioni”. Il segretario della Confederazione Democratica ha inoltre colto l’occasione per fare un breve bilancio del decennio appena concluso, ricordando i 5mila lavoratori coinvolti nei licenziamenti collettivi assistiti dal sindacato e gli oltre 2milioni di euro erogati grazie agli accordi contrattuali del settore industria e commercio-servizi per salvare gli stipendi di 500 lavoratori vittime di fallimenti aziendali. “Il decennio che ci lasciamo alle spalle - prosegue la lettera agli iscritti - è stato segnato dalla più grave recessione economica-finanziaria del dopoguerra. Dieci anni di navigazione in un Paese spesso prigioniero di un quadro politico frammentato e litigioso, che ha spinto il movimento sindacale a ripetuti appelli all’unità e alla ricerca di un comune terreno di confronto”. Appello confermato anche per il 2020: “Uniti per il Paese è la parola d’ordine che fa da sfondo al nostro impegno attuale, che oltre alla messa in sicurezza del sistema bancario e al riequilibrio della spesa previdenziale è diretto anche a una più efficace lotta all’evasione fiscale e al rilancio dei rinnovi contrattuali, a partire da quello dei dipendenti pubblici bloccato ormai da dieci anni ”, afferma Gianluca Montanari ricordando che il 2020 per la CDLS è anche l’anno del sedicesimo congresso, in programma dopo l’estate: “Un appuntamento cruciale per definire insieme il futuro orizzonte programmatico e la squadra che sarà impegnata a realizzarlo”. In occasione del tesseramento, la CDLS conferma infine le oltre 40 le convenzioni che garantiscono agli iscritti sconti e vantaggi in esercizi commerciali, istituti di credito, studi medici e assicurazioni della Repubblica. E l’ampia gamma di servizi a sostegno dei lavoratori: dalla dichiarazione dei redditi, all’assistenza previdenziale; dallo sportello badanti, all’assistenza fiscale ai frontalieri.

c.s. Cdls

