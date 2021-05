CDLS verso il primo congresso Covid free della Repubblica

Il primo congresso Covid free della Repubblica di San Marino sarà targato CDLS. Domani infatti il Consiglio della Confederazione Democratica si riunisce nella sala del Castello di Domagnano per dare il via libera al percorso che, ad inizio autunno, culminerà con la celebrazione delle assise. All’ordine del giorno del Consiglio Confederale anche la discussione del bilancio 2020 e la valutazione della situazione politica ed economica, con al primo posto la proposta di riforma del mercato del lavoro. Proposta che il Segretario Generale, Gianluca Montanari, ha già seccamente bocciato: “E’ una riforma che aumenta la precarietà e non crea nuova occupazione. Con questa impostazione sembra che si vogliano creare i presupposti per accontentare tutti fuorché le giovani generazioni, le donne, le due categorie più penalizzate dall’emergenza pandemica”. L’apertura dei lavori del parlamentino CDLS è fissata alle 9 presso la Sala Montelupo del Castello di Domagnano.

