Cdr di Repubblica Sm: replica a Alessandro Rossi

Il comitato di redazione di Repubblica Sm esprime stupore, sconcerto e preoccupazione per le parole dell’esponente di un partito di primo piano. Il comitato di redazione di Repubblica Sm trova totalmente inaccettabile per la redazione essere associata da tale soggetto a presunti poteri forti. Il comitato di redazione di Repubblica Sm ritiene altresì che sia di una gravità estrema che un esponente di un partito possa concepire un attacco diretto e totalmente infondato alla proprietà e alla redazione di un giornale. Il comitato di redazione di Repubblica Sm è convinto che tale presa di posizione rappresenti un precedente pericolosissimo e una ingerenza palese sulla linea editoriale di una testata indipendente. Il comitato di redazione di Repubblica Sm si riserva dunque tutte le azioni a tutela della propria professionalità e soprattutto per la tutela della libertà di stampa e della democrazia, che vengono fortemente minati da tali prese di posizione. Il comitato di redazione di Repubblica Sm si augura che coerentemente con quanto scritto dal sig. Rossi, Movimento Democratico eviti a questo punto in futuro di utilizzare la nostra testata per veicolare le proprie informazioni, qualora fosse pensiero generale e non di un singolo che Repubblica Sm non sia libera ed indipendente dai poteri forti.

Comunicato stampa

Il Cdr di Repubblica Sm