CdS: procede spedita la campagna vaccinale. Numerose le richieste arrivate da oltre confine ma ora ci si concentra sulla popolazione sammarinese.

Prosegue a ritmo serrato la campagna di vaccinazione dal Covid-19, aperta solo ieri per gli over 75, dopo la prioritaria somministrazione al personale sanitario dell’Ospedale di Stato. L’ISS persegue con fermezza il piano di cui si è dotata, che prevede la vaccinazione di circa 400 persone al giorno. Numerose le richieste che arrivano da diverse parti d’Italia e non solo, ivi comprese quelle delle amministrazioni locali confinanti, per la copertura dei tanti lavoratori frontalieri che operano in Repubblica. Una possibilità non scartata dalle autorità governative, compatibilmente con la quantità di dosi che potranno essere a disposizione nelle prossime settimane, che per ora si limitano alla copertura di poco più del 15% della popolazione residente. L’eventualità di una collaborazione con i territori limitrofi sul fronte vaccinale, dovrà essere valutata attentamente, in un dialogo istituzionale che possa consentire di raggiungere precise intese bilaterali in materia, che ne valutino la portata e le modalità. Da parte dell’esecutivo si assicura la piena disponibilità a ragionare sulle ipotesi di collaborazione, non prima però di aver raggiunto gli obiettivi già prefissati dalla campagna vaccinale sulla popolazione interna, nello spirito di collaborazione e con la convinzione dell’utilità della massima estensione della immunizzazione. Più persone saranno vaccinate e meglio sarà per tutti.

