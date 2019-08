Cecchetti e Margiotta sull’incarico professionale conferito all’Ing. Ivan Foschi

A seguito del comunicato stampa diffuso dalla Segreteria di Stato per il Territorio, in merito all’incarico professionale conferito all’Ing. Ivan Foschi, è doveroso da parte nostra sottolineare il solito atteggiamento del Segretario Michelotti, tendente ad allontanare i problemi di natura politica ed indirizzare le colpe su altri, in questo caso, verso l’AASPL, soggetto definito competente e affidatario della gestione dei lavori pubblici ed, altresì, soggetto preposto ad individuare i tecnici iscritti ai rispettivi albi o collegi. Ringraziamo con piacere il Segretario Michelotti per la celere risposta “tecnica”, che non è certamente il responso che abbiamo chiesto tramite la nostra interpellanza presentata pochi giorni orsono, la quale richiede soprattutto un riscontro politico, considerato e lo ribadiamo le tante polemiche e dubbi sollevati sulle procedure adottate nei precedenti anni da alcuni Membri del Consiglio Grande e Generale, che oggi guidano (tra l’altro malamente) il nostro Paese, legate alle diverse delibere di distacco amministrativo o addirittura assunzioni all’interno delle Segreterie di Stato e/o Dipartimenti di affini e/o parenti stretti e nello stesso tempo sui conferimenti di incarichi professionali legati sempre ad un grado di parentela. Inutile riaffermare che nelle attuali Segreterie di Stato e/o i Dipartimenti hanno trovato spazio diversi affezionati dei partiti di maggioranza, seppure mischiando le carte, anzi le Segreterie di Stato. Pertanto On.le Segretario attendiamo le dovute e puntuali risposte in sede Consiliare e poco importa se il Segretario di Stato per le Finanze, On.le Eva Guidi, si è assentato durante la discussione in oggetto; quel che conta è se era il caso di assegnare l’incarico al coniuge di un Membro del Congresso di Stato. Non si affretti a dare risposta, abbiamo tutto il tempo (forse, vista la situazione ed alcuni interventi e comunicati usciti sui giornali) per avere la sentenza nella prossima seduta del Consiglio Grande e Generale. San Marino, 28 agosto 2019

Comunicato stampa

I Consiglieri Indipendenti Giovanna Cecchetti – Tony Margiotta