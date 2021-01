Celebrazione della Domenica della Parola, il comunicato della Diocesi di San Marino – Montefeltro

Domenica 24 gennaio il Vescovo Andrea, in comunione con tutta la Chiesa, invita ad una sosta di riflessione e di preghiera per un rilancio della Sacra Scrittura: la Domenica della Parola. Papa Francesco ha fortemente voluto questa iniziativa «per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. […] Senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della sua Chiesa nel mondo» (Aperuit Illis, 8.1). «La Parola non è una filosofia e neppure una religione – precisa mons. Turazzi –, la Parola è Dio stesso che agisce in chi crede e rende Chiesa, comunità, famiglia: una grande sfida». Ogni parrocchia dedicherà la settimana dal 18 al 25 gennaio, Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, alla riflessione e alla preghiera sulla Parola e per l’unità dei cristiani: il fatto che la Domenica della Parola si celebri proprio durante questa Settimana «non è una mera coincidenza – puntualizza il Vescovo –, ma indica un cammino da perseguire alla luce della Sacra Scrittura». In preparazione alla Domenica della Parola saranno trasmessi dall’Ufficio Catechistico diocesano tre video sulla Parola di Dio (reperibili sul sito web e sui canali YouTube e Facebook della Diocesi di San Marino-Montefeltro, giovedì 21-venerdì 22-sabato 23 gennaio ore 20:45). Momenti culminanti saranno la celebrazione eucaristica, preparata dall’Ufficio Liturgico diocesano e presieduta dal Vescovo Andrea, domenica 24 gennaio alle ore 11 nella chiesa dei Santi Pietro, Marino e Leone (San Marino Città-Murata) e trasmessa in diretta da San Marino RTV e la preghiera ecumenica, ossia un momento di preghiera celebrata insieme dai rappresentanti delle Comunità Ortodossa e Riformata cattolica, coordinate dall’Ufficio Ecumenismo della Diocesi lunedì 25 gennaio alle ore 18:30 nella Basilica del Santo Marino sul tema: «L’unità: un cammino da perseguire alla luce della Sacra Scrittura». Celebreranno la preghiera ecumenica con il Vescovo Andrea: don Viktor Dvykalyuk, cattolico di rito bizantino, padre Stefan Rzvan Damaschin, ortodosso della Chiesa Rumena, Jonathan Simone Benatti, Chiesa Evangelica Valdese di Rimini.

c.s. Diocesi di San Marino – Montefeltro

