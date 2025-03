Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna

Celebrazione della Giornata Internazionale della Donna.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Barbara Righetti, vicepresidente e Marina Rossi, membro dell'esecutivo del Comites San Marino celebrano “le donne, non solo italiane e sammarinesi, ma di tutto il mondo, e con esse anche tutte le conquiste ottenute nella lotta per l’uguaglianza dei diritti”. “Nonostante i progressi verso un mondo più giusto e libero per tutti noi”, proseguono Barbara Righetti e Marina Rossi, “purtroppo il traguardo non è stato ancora raggiunto a livello giuridico, economico e sociale. Vale per quante subiscono ingiustizie e discriminazioni indicibili in ampie regioni governate da regimi illiberali, ma vale anche in quei Paesi più democratici e considerati civilmente evoluti. Nella Giornata Internazionale della Donna, occorre quindi essere al fianco di tutte le donne che lottano per i loro diritti e impegnarsi ad accelerare i progressi. L’obiettivo di una società equa deve coinvolgere tutti noi, perché solo se c’è prosperità per tutti c’è anche pace sociale e, forse, anche pace tra i popoli”.

Barbara Righetti e Marina Rossi

Comites San Marino

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: