Celebrazione di San Marino, 139° Stato membro dell'ICCROM

L'ICCROM è orgogliosa di dare il benvenuto alla Repubblica di San Marino come suo 139° Stato membro. Questo traguardo amplia la portata globale dell'ICCROM e rafforza il suo mandato di promuovere la conservazione e il restauro del patrimonio culturale in tutto il mondo. L'adesione di San Marino imprime un rinnovato slancio agli sforzi dell'ICCROM per supportare gli Stati membri nella protezione del patrimonio in tutte le sue forme e nel garantirne il valore duraturo per le generazioni future.

Una cerimonia formale per celebrare questo importante passo si è tenuta presso l'Ambasciata di San Marino a Roma, dove è stata firmata una Lettera d'Intenti dal Direttore Generale dell'ICCROM, Aruna Francesca Maria Gujral, e da S.E. l'Ambasciatrice Daniela Rotondaro, alla presenza del Ministro degli Affari Esteri, degli Affari Politici, della Cooperazione Economica Internazionale e della Transizione Digitale, Luca Beccari. La Lettera d'Intenti riflette l'impegno condiviso a promuovere una cooperazione strategica che rafforzi la conservazione e la protezione del patrimonio culturale, sfruttando l'effetto catalizzatore del rafforzamento delle capacità e dello scambio di conoscenze a livello di esperti, istituzioni e decisori politici.

"L'adesione di San Marino non solo promuoverà e rafforzerà la consapevolezza del ricco patrimonio culturale sammarinese, ma ci consentirà anche di presentare San Marino come un esempio unico in cui il coordinamento e l'efficace interdisciplinarità tra istituzioni locali e nazionali possono portare a un maggiore impatto sul territorio", ha osservato la Direttrice Generale dell'ICCROM, Aruna Francesca Maria Gujral. ​​"Lavorando insieme, possiamo contribuire a garantire che il patrimonio sammarinese rimanga vivace, incentrato sulla comunità e un'espressione viva di identità e coesione sociale. Investire nel rafforzamento delle capacità a sostegno delle pratiche culturali locali è essenziale non solo per proteggere le tradizioni, ma anche per promuovere il senso di appartenenza, lasciando al contempo un'eredità per le generazioni future".

L'adesione di San Marino apre le porte a una partnership strategica e dinamica, costruita attorno a priorità condivise. Questa cooperazione sosterrà la missione globale dell'ICCROM in materia di rafforzamento delle capacità, tutela del patrimonio e approcci innovativi a vantaggio di tutti gli Stati membri. Insieme, l'ICCROM e San Marino riaffermano una visione condivisa: il patrimonio culturale è fondamentale per uno sviluppo sostenibile e a lungo termine per i nostri popoli e il nostro pianeta, per le generazioni presenti e future.

Benvenuti, San Marino, all'ICCROM!

