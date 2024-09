Celebrazioni per il 130esimo anniversario dell’inaugurazione del nuovo Palazzo Pubblico (30 settembre 1894)

Gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino – Biblioteca di Stato e Archivio di Stato, con la volontà di celebrare il 130° anniversario dell’inaugurazione del nuovo Palazzo Pubblico, che ricorrerà il 30 settembre 2024, hanno promosso e coordinato due iniziative di grande prestigio: la realizzazione, a cura di Angelo Colombo, della prima edizione critica del manoscritto del discorso carducciano sulla libertà perpetua della Repubblica, pronunciato per l'occasione, il 30 settembre 1894, da Carducci stesso nella sala del Consiglio; una lectio magistralis affidata al professor Duccio Tongiorgi, professore ordinario presso l’Università di Genova, Direttore del Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS) e membro del Senato Accademico di UNIGE, autore e curatore di diverse pubblicazioni, incentrata sul tema della libertà unitamente alla riaffermazione dell’idea di divinità proposta da Carducci.

La celebrazione del 130° anniversario dell’inaugurazione del nuovo Palazzo ha avuto luogo venerdì 20 settembre 2024 presso Palazzo Pubblico, in udienza pubblica dinanzi agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, alla presenza di autorità e graditi ospiti. Nell’occasione, è stata ufficialmente presentata a San Marino l’edizione critica "La Libertà Perpetua di San Marino", cui è seguita la lectio magistralis del Prof. Duccio Tongiorgi.

Il volume - pubblicato a Roma da Edizioni di Storia e Letteratura al n. 325 della Collana Storia e Letteratura – Raccolta di Studi e Testi - è stato curato da Angelo Colombo, accademico, professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea all’Università di Besançon (Francia), autore di svariati volumi e di un centinaio di articoli, collaboratore attivo delle principali riviste di filologia e di critica letteraria, nonché collaboratore del Dizionario biografico degli Italiani.

Per oltre un anno, in previsione delle celebrazioni, l’autore ha analizzato la documentazione conservata presso Archivio e Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino, dove è custodito il manoscritto originale del discorso, estendendo le sue ricognizioni al patrimonio archivistico di Casa Carducci a Bologna.

L’opera si compone di un’introduzione storica che indaga i rapporti intrecciati da Carducci con la Repubblica a partire dal 1871, data in cui si recò in Repubblica insieme al collega Pietro Ellero, una nota al testo che riguarda le vicende editoriali del discorso, il testo del discorso stesso e un ampio corredo di note illustrative di carattere storico e filologico.

Entrambi i momenti celebrativi che si sono svolti venerdì 20 settembre u.s. hanno riscosso grande interesse e coinvolgimento tra i presenti, poiché attraverso le parole dei due relatori è stato possibile rivivere le giornate trascorse da Carducci in Repubblica, gli intercorsi qui intrattenuti dal Poeta con numerosi personaggi di rilievo e tutti quegli elementi che lo hanno guidato nella composizione del famoso discorso che tanta eco ebbe su territorio italiano, grazie alla stampa dell’epoca.



