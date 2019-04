Celebrazioni per il 167° Anniversario della Fondazione della Polizia

La Polizia di Stato ha celebrato oggi a Roma il 167° anniversario dalla fondazione, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. E’ stata la splendida “Terrazza del Pincio” ad ospitare l’evento, che si svolge il 10 aprile, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 121 del 1981 che ha delineato l’organizzazione ed i compiti della Polizia di Stato. #Essercisempre, il popolare hashtag della Polizia di Stato, ben identifica lo scopo dell’iniziativa: condividere la ricorrenza con i cittadini, ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Durante la cerimonia sono state consegnate le onorificenze e le ricompense ai poliziotti caduti in servizio, a quelli che hanno portato a termine importanti attività operative, nonché agli sportivi olimpici del Gruppo Fiamme Oro che hanno conseguito importanti risultati sportivi nel corso dell’anno. Quest’anno, inoltre, in occasione del centesimo anniversario dell’aquila, emblema della Polizia di Stato che accompagna l’istituzione sin dal 1919, con il suo portato di storia, valori, tradizione, sacrificio e abnegazione, è stata realizzata una medaglia commemorativa, raffigurante l’aquila dorata dalle ali spiegate. In tribuna era presente una rappresentanza di Funzionari della Polizia di Stato, che indossa, sugli abiti civili, la sciarpa tricolore quale simbolo della esclusiva missione del Funzionario di Pubblica Sicurezza, chiamato a garantire la salvaguardia delle Istituzioni democratiche e il sereno e ordinato svolgimento della convivenza civile per l’esercizio delle libertà costituzionali e dei diritti dei cittadini. Il Presidente della Repubblica ha concesso, quest’anno, la medaglia d’oro al merito civile alla bandiera della Polizia di Stato, per le attività svolte dalla Polizia di Prevenzione e dalle D.I.G.O.S. che, con eccezionale valore e senso del dovere, hanno profuso ogni energia nella lotta al terrorismo e all’ eversione dell’ordine democratico, per la difesa dei valori e delle Istituzioni della Repubblica. Ricorre quest’anno anche il 60° anno dall’istituzione dell’allora Corpo di Polizia Femminile, che ha dato possibilità alle donne di far parte della Polizia di Stato, ricoprendo a pieno titolo e a tutti i livelli un ruolo fondamentale. L’evento era visionabile in diretta sull’account Facebook “Polizia di Stato” e sul sito istituzionale www.poliziadistato.it. Inoltre è stato possibile seguirlo anche attraverso il live twitting dall’account @poliziadistato, con l’hashtag #AnniversarioPolizia, nonché nelle stories dell’account Instagram “poliziadistato_officialpage”. In programma, come di consueto, al Quirinale, alle ore 16.00, si terrà il suggestivo cambio della guardia con lo squadrone a cavallo in uniforme storico-risorgimentale e la Banda della Polizia di Stato, che eseguirà un concerto con alcuni dei brani più significativi del repertorio istituzionale. Per quanto riguarda la città di Pesaro la cerimonia si è tenuta in Piazza del Popolo a partire dalle ore 10.30, con la partecipazione delle Autorità civili, militari e religiose e di numerosissimi cittadini, fra i quali anche alcune scolaresche. Nel corso dell’evento è stata data lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Interno Matteo Salvini e del Capo della Polizia Direttore Generale della P.S. Franco Gabrielli. Il Questore della Provincia di Pesaro e Urbino Adriano Lauro, nel corso del suo intervento, ha fra l’altro illustrato l’attività esperita in questo Territorio dalla Polizia di Stato. Nello stesso cotesto sono stati consegnati riconoscimenti premiali ai sotto elencati operatori per l’attività meritoria svolta in occasione di interventi di polizia e di soccorso pubblico: ENCOMIO SOLENNE All’Ispettore Superiore Paolo BUCCARINI ENCOMIO All’Assistente Capo Coordinatore Marco GRIMIERI DE IOANNI All’Assistente Capo Livio SABLICH Evidenziando capacità professionali ed acume investigativo espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di assicurare alla giustizia sei soggetti e il rinvio a giudizio di ulteriori otto, tutti responsabili, in concorso, di spaccio e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Valencia (Spagna), Milano, Pesaro-Urbino 8 agosto 2016 ENCOMIO SOLENNE All’Assistente Capo Coordinatore Teresa BARTOLOTTA All’Assistente Capo Coordinatore Nicola GASPARELLA Evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa espletavano una complessa operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto in flagranza di tre individui ritenuti responsabili in concorso di incendio, minacce aggravate e porto ingiustificato di arma da taglio. Pesaro, 23 aprile 2016 ENCOMIO All’Ispettore Superiore Franco CALCINA All’Assistente Capo Coordinatore Luca PIERSANTI Evidenziando capacità professionali ed acume investigativo espletavano un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone, resesi responsabili dei reati di rapina aggravata, ricettazione. Roma, 16 febbraio 2015 LODE All’Ispettore Superiore Flavio SALVI Al Sovrintendente Capo Coordinatore Stefano LUCCARINI All’Assistente Capo Emanuele RANALDI Partecipavano ad una attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di cinque soggetti, resisi responsabili, a vario titolo, di reati concernenti le armi, sostanze stupefacenti ed estorsione, dando prova, nella circostanza, di capacità professionali. Urbino, 9 luglio 2016 LODE All’Assistente Capo Giovanni PROIETTI All’Assistente Capo Gabriele TALARICO Dando prova di capacità professionali, si distinguevano in un intervento prestato sulla A14, che consentiva di arrestare la marcia di un veicolo che procedeva contromano, riuscendo al contempo ad evitare che la situazione di pericolo potesse generare gravi incidenti stradali. Pesaro, 1 agosto 2016 LODE All’Assistente Capo Coordinatore Marco MAGINI Dimostrando professionalità e senso del dovere, espletava un intervento di soccorso pubblico a seguito della caduta di un’autovettura nell’alveo di un canale portuale. Fano, 1 luglio 2016 LODE All’Agente Scelto Noemi Alessia TAGLIACARNE Per l’impegno profuso nell’espletamento di un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino straniero, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Modena, 8 maggio 2016 Si riportano i dati relativi all’attività svolta dalla Polizia di Stato nella Provincia di Pesaro e Urbino nel corso dell’anno 2018 La Divisione Anticrimine ha svolto un’incisiva ed efficace attività nell’ambito della raccolta ed analisi delle fenomenologie criminali. Escluse, per ragioni di brevità, altre peculiari incombenze, sul fronte delle misure di prevenzione ha emesso 17 avvisi orali, 47 fogli di via obbligatori e 1 sorveglianze speciali nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica. Per quanto concerne il reato di stalking ha ammonito 8 persone ritenute responsabili di atteggiamenti persecutori e 5 persone per violenza domestica. La Squadra Mobile ha sviluppato incisive iniziative ed attività di contrasto di espressioni criminali riconducibili ai cosiddetti reati predatori, in particolare rapine e furti, conseguendo, lì dove si è riusciti, lusinghieri risultati, a seguito di complesse e prolungate indagini, atteso il vivo allarme sociale prodotto da detti reati. Particolare impegno ha profuso nei confronti del traffico di stupefacenti, nonché nell’attività di monitoraggio, finalizzata a rilevare eventuali proiezioni di associazioni criminali attive in questo territorio. Il bilancio complessivo ha fatto registrare 33 persone arrestate/catturate/sottoposte a fermo di p.g., per varie fattispecie di reato e 123 deferimenti in stato di libertà, nonché il sequestro di circa 280 grammi di cocaina, circa 1,200 chilogrammi di marijuana, circa 2 chilogrammi di hashish, circa 45 grammi di eroina. La DIGOS (Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali) ha presenziato, con la consueta discrezione, a tutte le manifestazioni e gli eventi di vario genere maturati nel corso dell’anno di riferimento, garantendone il regolare svolgimento e scongiurando, con equilibrio ed efficace mediazione, negative ricadute o turbative sotto il profilo dell’ordine pubblico. Manifestazioni di rilievo nazionale ed internazionale in particolare gli incontri di calcio di serie D di Vis Pesaro e Alma Juventus e quelli di basket di serie A della VL Pesaro, il Rossini Opera Festival, la Festa Unità – Pesaro 2017, il X World Cup di Ginnastica Ritmica, Popsophia, Passaggi – Festival della Saggistica, 54^ Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, il Palio dei Bracieri, il Carnevale dell’Adriatico, la Fano dei Cesari, il Giro d’Italia e la Tirreno-Adriatica. Nell’attività svolta ha denunciato in stato di libertà, per reati di vario genere, 12 persone. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha istruito e rilasciato oltre 11.300 passaporti, rigettandone 15. Sono state rilasciate, inoltre, circa 1.200 licenze di porto di fucile. Ha rilasciato circa 1.700 autorizzazioni al trasporto di armi e circa 1.000 autorizzazioni per l’esportazione/importazione di armi. Numerosi i controlli amministrativi, a seguito dei quali sono state contestate 25 violazioni amministrative e disposte 3 sospensioni di licenze ex art. 100 del T.U.L.P.S. L’Ufficio Immigrazione ha istruito e rilasciato circa 7.200 permessi di soggiorno, rifiutandone o revocandone circa 350. Relativamente al contrasto dell’immigrazione clandestina ha trattato circa 70 pratiche di espulsione, con 49 ordini dello scrivente, 22 trattenimenti presso centri di identificazione e 14 accompagnamenti coattivi alla frontiera. Ha esaminato circa 850 istruttorie per acquisire la cittadinanza italiana di cui 69 con parere sfavorevole. Ha effettuato controlli di frontiera su 32 navi turistiche per un totale di 10.000 passeggeri. L’Ufficio di Gabinetto ha predisposto circa 2.050 ordinanze per la disciplina di manifestazioni ed eventi afferenti l’ordine e la sicurezza pubblica nelle quali sono stati impiegati circa 4.000 uomini della Polizia di Stato. L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che gestisce e coordina le volanti nell’arco delle 24 ore, ha registrato circa 20.000 controlli su strada di persone e 8.200 di veicoli. Quel personale ha tratto in arresto 27 persone, indagandone, in stato di libertà 151. I Poliziotti di quartiere hanno assicurato 82 servizi di pattugliamento nelle zone centrali della città, sviluppando significative relazioni di prossimità con le diversificate realtà commerciali ed esercizi ivi attivi. Il Comm.to di P.S. di Urbino ha controllato su strada circa 11.000 persone e 2.700 veicoli, arrestando 17 persone e deferendone in stato di libertà 95. Ha sequestrato circa 2 chilogrammi di marijuana, circa 800 grammi di hashish e circa 125 grammi di cocaina. Il Comm.to di P.S. di Fano ha controllato su strada circa 5.160 persone e 3.000 veicoli, arrestando 25 persone e deferendone in stato di libertà 59. Significativo è stato, inoltre, l’apporto conferito da personale delle specialità della Polizia di Stato. La Polizia Stradale, ha assicurato, nell’arco temporale preso in esame, circa 5.600 pattuglie su strada, ha elevato circa 26.500 contravvenzioni al codice della strada, ha tratto in arresto 4 persone, denunciandone all’Autorità giudiziaria 140, e ritirando 282 titoli alla guida e 159 carte di circolazione. La Polizia Ferroviaria ha assicurato efficaci controlli nell’ambito della giurisdizione di competenza, garantendo sul fronte della prevenzione positivi risultati, identificando circa 1.370 persone e garantendo 460 servizi di vigilanza. La Polizia Postale ha assicurato i suoi compiti istituzionali, perseguendo truffe telematiche ed altre illecite attività connesse a fraudolenti utilizzi e clonazioni di carte di credito elettroniche. Ha tratto segnalato all’A.G. 42 persone. Numerosi i controlli di persone e veicoli nell’ambito dei servizi di vigilanza ad uffici postali del capoluogo e provincia. In conclusione si rappresenta che tramite il link sotto riportato sarà possibile scaricare lo spot promozionale della Polizia di Stato: