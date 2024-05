Celebrazioni per il 40° anniversario di relazioni ufficiali con Repubblica federativa del Brasile

In occasione del 40^ anniversario di relazioni ufficiali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, in mattinata, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha ricevuto a Palazzo Begni, l’Ambasciatore del Brasile presso San Marino, Renato Mosca de Souza, accompagnato dall’Ambasciatore di San Marino presso il Brasile, Filippo Francini. È stata l’occasione per discutere di temi propri del rapporto bilaterale tra i due Paesi, nonché di possibili forme di collaborazioni future in ambito universitario, agricolo, economico e turistico. Il Segretario di Stato Beccari ha richiamato la comune identità culturale e valoriale, sulla quale si basa l’ottimo stato di relazioni esistenti. Il Brasile infatti ha costituito una delle prime destinazioni del flusso migratorio di tanti sammarinesi, specialmente durante il secolo scorso, e allo stesso tempo a San Marino sono presenti numerosi cittadini di origine brasiliana. Ulteriore testimonianza dello storico legame vigente tra San Marino e Brasile, si rinviene nella nomina, esattamente 100 anni fa nel 1924, del primo Console Onorario sammarinese a Rio de Janeiro. Al termine dell’incontro sono state richiamate le numerose iniziative organizzate per celebrare il 40^ anniversario di relazioni ufficiali, quali la mostra dell’artista brasiliano Kobra e la relativa opera dedicata a tale ricorrenza, la mostra presso il Museo del Francobollo e della Moneta, la sfilata della scuola di moda di Cesena sull’abito di Anita Garibaldi conservato presso l’Archivio di Stato di San Marino ed infine il concerto tenutosi nella serata di ieri ad opera della cantante Fafà de Belem.

