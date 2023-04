ATTIVA-MENTE Celebrazioni per la Giornata Internazionale per la Vita Indipendente

Celebrazioni per la Giornata Internazionale per la Vita Indipendente.

Attiva-Mente e Batticinque promuovono congiuntamente un doppio appuntamento, per stimolare ulteriormente il confronto circa un aspetto cruciale, non solo per la disabilità ma per l’universalità del genere umano: la libertà di scelta per le persone con disabilità nella misura in cui esse intendono o possono avvalersene, realizzando le condizioni economiche, sociali e civili nella loro vita quotidiana, affinché possano disporre delle medesime opportunità di scelta delle altre persone. - Giovedì 4 maggio alle ore 21.00 presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore, proiezione del film "Noi due" di Nir Bergman. Una storia ambientata a Tel Aviv e che pone l'accento sulla necessità della più ampia gamma di sostegni, in modo da poter veder affermato il Diritto alla Vita Indipendente anche per le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. - Venerdì 5 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Montelupo di Domagnano, Incontro pubblico dal titolo “Autodeterminazione: cambiamo la realtà con le possibilità”. Un momento di confronto con ospiti esperti sui temi legati alla promozione e alla tutela delle pari opportunità delle persone con disabilità, con particolare attenzione alla Vita Indipendente, principio cardine per la realizzazione della piena inclusione nella collettività, e alla tutela giudiziaria contro le discriminazioni, un tema ancora poco approfondito a San Marino.

PROGRAMMA INCONTRO PUBBLICO “Autodeterminazione: cambiamo la realtà con le possibilità” (Venerdì 5 Maggio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 19.00, Sala Montelupo - Domagnano) -

Saluto di benvenuto e introduzione da parte degli organizzatori -

Saluti Istituzionali PRIMA SESSIONE “Vita Indipendente, diritti di libertà, miti da sfatare e strumenti virtuosi” - Germano Tosi Presidente di ENIL Italia, (da remoto) - Ilaria Faranda di ENIL Italia, presentazione Portale ExpressCare:“L’aiuto che vuoi, la libertà che meriti”

SECONDA SESSIONE “La tutela delle persone con disabilità contro le discriminazioni” - Carolina Ceccoli, Presidente associazione Batticinque - Ilaria Faranda, di ENIL Italia - Maria Selva, Avvocato in San Marino

DIBATTITO E CONCLUSIONI

Modera Sara Bucci, Giornalista RTV

Sono invitate le Istituzioni, i Servizi, le associazioni e la cittadinanza tutta. Ingresso Libero, sarà presente anche un servizio di interpretariato LIS



I più letti della settimana: