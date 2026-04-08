CEMEC: apprezzamento del Direttore Generale WHO, per il recente processo di ridesignazione, quale Collaborating Centre nel contesto del Global Forum di Lione

CEMEC: apprezzamento del Direttore Generale WHO, per il recente processo di ridesignazione, quale Collaborating Centre nel contesto del Global Forum di Lione.

Nel quadro del Global Forum of WHO Collaborating Centres, attualmente in corso a Lione, il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso la massima soddisfazione per il recente processo di ridesignazione dello European Centre for Disaster Medicine (CEMEC) quale WHO Collaborating Centre for Health Security, CBRNe & EMT Initiative. Tale espressione di apprezzamento, maturata nel contesto degli incontri e dei momenti di confronto tra i centri collaboratori WHO, rappresenta un riconoscimento significativo del ruolo che CEMEC continua a svolgere nel campo della medicina dei disastri, della preparazione e risposta alle emergenze e della sicurezza sanitaria globale, in particolare rispetto ai rischi complessi ed emergenti, inclusi quelli di natura CBRNe. La ridesignazione assume un valore ancora più rilevante alla luce delle origini del Centro, nato da una storica partnership tra la Repubblica di San Marino, il Consiglio d’Europa e l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Essa si inserisce in un percorso consolidato che affonda le proprie radici nella prima designazione del 1991 quale WHO Collaborating Centre on Disaster Medicine, segnando l’avvio di una collaborazione strutturata e continuativa con l’OMS nel campo della medicina dei disastri e della preparazione alle emergenze. Nel contesto del Forum, che riunisce i principali WHO Collaborating Centres a livello globale, emerge con forza l’importanza di rafforzare sinergie, competenze e approcci multidisciplinari per affrontare le sfide sanitarie contemporanee, contribuendo allo sviluppo di sistemi sempre più resilienti, integrati ed efficaci.

C.s. - Cemec

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: