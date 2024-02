Cemec. Corso online gratuito: "Forensic Science and Disaster Management" 23 febbraio 2024,

Siamo lieti di annunciare il nostro prossimo Corso online gratuito: "Forensic Science and Disaster Management" 23 febbraio 2024, ospitato dal Centro Europeo per la Medicina dei Disastri (CEMEC) in collaborazione con il Centro Studi per la Sicurezza – CUFS, l'Università di San Marino, l'Università di Roma "Tor Vergata" - Dipartimento di Ingegneria Elettronica e l'Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe - OSDIFE. Il Corso è progettato per fornire ai partecipanti una migliore comprensione della risposta ai mass fatality incidents e della gestione dei disastri, integrando le competenze scientifiche con i protocolli di risposta alle emergenze. Dall'allarme iniziale al processo di recupero dei corpi dalle scene del disastro, i partecipanti affronteranno le complessità della gestione di tali eventi. Argomenti : - Sessioni guidate da esperti e da rinomati professionisti del settore. - Guida pratica sull'allestimento di strutture per autopsie e aree per l'esame dei corpi. - Esplorazione del ruolo critico delle scienze forensi nell'identificazione delle vittime e nell'antropologia forense. - Considerazioni etiche e religiose nella gestione dei disastri. Destinatari: soccorritori, professionisti degli aiuti umanitari, personale delle forze dell'ordine, ricercatori e le persone interessate alla medicina legale dei disastri. La didattica, in lingua inglese, si terrà il 23 febbraio 2024, dalle 09:00 alle 16:00 (Central European Time). Relatori: Prof. Nidhal Haj Salem, Dr. Mohamed Amine Zaara, Dr. Dorra Oualha e Dr. Sami Ben Jomaa dell'Ospedale Universitario e della Facoltà di Medicina di Monastir, Tunisia. La partecipazione è gratuita, sarà rilasciato attestato di partecipazione. Per iscrizioni e richieste di informazioni, inviare un'e-mail a cemec@iss.sm Certi che l’evento contribuisca al miglioramento delle competenze nel campo delle scienze forensi e della gestione dei disastri, restiamo a disposizione e salutiamo cordialmente. cs La segreteria Cemec