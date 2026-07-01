CEMEC ospita il Forum EUROMED e la Scuola Estiva di Medicina dei Disastri WADEM a San Marino Un evento storico di tre giorni che riunisce istituzioni internazionali, esperti e la prossima generazione di professionisti della medicina dei disastri 3–5 luglio 2026, Repubblica di San Marino

CEMEC ospita il Forum EUROMED e la Scuola Estiva di Medicina dei Disastri WADEM a San Marino.

San Marino, 3 luglio 2026, Il Centro Europeo di Medicina dei Disastri (CEMEC), in collaborazione con il Gruppo di Interesse Speciale per Studenti e Giovani Professionisti (SYP- SIG) della World Association for Disaster and Emergency Medicine (WADEM), è lieto di annunciare l'apertura del Forum EUROMED CEMEC e della Scuola Estiva di Medicina dei Disastri, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 nella Repubblica di San Marino.

Questo evento di rilievo riunisce alti responsabili politici, rappresentanti di organizzazioni internazionali, specialisti di medicina d'emergenza, soccorritori, ricercatori e professionisti agli inizi della carriera provenienti da tutta la regione euro-mediterranea e oltre, sotto gli auspici dell'Accordo EUR-OPA sui Grandi Rischi del Consiglio d'Europa.

Il Forum CEMEC EUROMED

Il Forum EUROMED, che si terrà il 3 luglio 2026 presso il Palazzo Pubblico e l'Università di San Marino – Dipartimento di Storia e Diritto, costituisce una piattaforma di alto livello per il dialogo strategico tra i rappresentanti istituzionali nel campo della riduzione del rischio di disastri, della protezione civile e della medicina d'emergenza. Le delegazioni includono rappresentanti di:

• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – Ufficio Regionale per l'Europa

• Organizzazione Mondiale per la Salute Animale (WOAH)

• Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC)

• Consiglio d'Europa – Accordo EUR-OPA sui Grandi Rischi

• Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM)

• CEMEC – Centro Europeo di Medicina dei Disastri

• Organizzazioni accademiche e istituzionali partner provenienti da tutta Europa e dal Mediterraneo

Il segmento di alto livello del Forum affronterà le priorità attuali ed emergenti in materia di preparazione ai disastri, sicurezza sanitaria, protezione civile e coordinamento internazionale, con l'obiettivo di rafforzare i quadri di cooperazione in tutta l'area euro-mediterranea.

La Scuola Estiva di Medicina dei Disastri

Si svolge dal 3 al 5 luglio 2026 presso il World Trade Center dell'Università di San Marino a Dogana; la Scuola Estiva di Medicina dei Disastri WADEM offre un programma educativo intensivo e interdisciplinare per studenti e professionisti agli inizi della carriera nella medicina d'emergenza e dei disastri. Il programma comprende:

• Lezioni tenute da docenti internazionali di primo piano

• Esercitazioni teoriche e simulazioni su larga scala di incidenti con vittime multiple

• Simulazioni XVR per incidenti con vittime multiple

• Formazione in Tactical Emergency Casualty Care (TECC) e controllo delle emorragie

• Tavole rotonde e scambio multidisciplinare

• Cerimonia di chiusura con consegna degli attestati

La Scuola Estiva è organizzata congiuntamente da CEMEC e WADEM SYP-SIG, a testimonianza del loro impegno condiviso nel formare la prossima generazione di leader della medicina dei disastri attraverso un'educazione esperienziale e di respiro internazionale.

Informazioni su CEMEC

Il Centro Europeo di Medicina dei Disastri (CEMEC) è un centro specializzato del Consiglio d'Europa, istituito nella Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo EUR-OPA sui Grandi Rischi. Il CEMEC è impegnato nel promuovere la ricerca, la formazione e la cooperazione internazionale in materia di medicina dei disastri e protezione civile in Europa e nel Mediterraneo. Il CEMEC è stato recentemente designato come Centro Collaboratore OMS per la Sicurezza Sanitaria, il CBRNe e l'Iniziativa Emergency Medical Teams (EMT) — un riconoscimento della sua competenza unica e del ruolo attivo nella sicurezza sanitaria globale. Il Centro è guidato dal suo Presidente e Responsabile del Centro Collaboratore OMS, Prof. Roberto Mugavero.

“Questo evento incarna ciò che rappresenta il CEMEC: l'integrazione di eccellenza scientifica, esperienza operativa e collaborazione internazionale al servizio della medicina dei disastri. Unire il Forum EUROMED e la Scuola Estiva crea un ambiente unico in cui il dialogo istituzionale di alto livello incontra la formazione professionale pratica.” — Prof. Roberto Mugavero, Presidente, CEMEC; Responsabile, Centro Collaboratore OMS per la Sicurezza Sanitaria, CBRNe e Iniziativa EMT

c.s. CEMEC – European Centre for Disaster Medicine

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