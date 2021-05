Cena annuale dell'adesione per Domani - Motus Liberi

Cena annuale dell'adesione per Domani - Motus Liberi.

La cornice del ristorante ‘Garden’ di Cailungo ha ospitato ieri sera la Cena dell’Adesione di DOMANI - Motus Liberi: un momento conviviale per incontrarsi con gli iscritti, dopo diversi mesi in cui la condivisione diretta è mancata a causa della pandemia. La serata è stata particolarmente partecipata, fornendo l’occasione per tornare a confrontarsi con iscritti e simpatizzanti. Si è approfittato per tracciare un bilancio della prima parte di legislatura, che ha visto il partito ed i suoi rappresentanti in prima linea in Consiglio, con l’onore di vedere esponente del gruppo ricoprire per il semestre ottobre 2020 / aprile 2021 la massima carica Reggenziale, ed in Congresso di Stato, con un atteggiamento responsabile e volto alla formulazione di proposte concrete nell’esclusivo interesse del Paese e della collettività: tra le diverse teniamo a ricordare il depositato progetto di legge contro il cyberbullismo e le numerose iniziative portate avanti dalla Segreteria Industria, Artigianato e Commercio volte ad agevolare l’operatività delle nostre imprese sia sui mercati internazionali - accordo con Alipay e sinergie con i mercati cinese, russo e americano - che su quelli interni - si pensi alle recenti modifiche al codice ambientale, improntate ad un raggiungimento di obiettivi sempre più ecosostenibili con gradualità, tenendo conto delle difficoltà affrontate dal settore in questo particolare periodo storico-. Gli incontri istituzionali di questi giorni a Roma, inoltre, che oggi vedono impegnato anche il Segretario Righi, certamente consentiranno di individuare possibili soluzioni a problematiche esistenti, oltre che l’individuazione di nuovi temi da sviscerare nell’intento di incentivare e migliorare la collaborazione bilaterale tra i due Paesi. Cosa certa, tracciando un primo bilancio parziale della legislatura, è che il partito continua a mostrarsi come centro di aggregazione di persone volenterose, sempre più numerose e determinate ad affrontare con entusiasmo ed ottimismo le difficoltà di un mondo in continua e costante evoluzione: è questo lo spirito delle nostre ultime iniziative, quali ad esempio la serie di incontri sul web che hanno come scopo quello di avvicinare i giovani alla politica, ma soprattutto la politica ai giovani. La serata si è infine conclusa con il taglio della torta de “La Maison de la Patisserie” e un brindisi all’oggi, ma soprattutto al Domani, nella consapevolezza che la ripartenza debba passare anche da un po’ di sano ottimismo e da quella convivialità alla quale, per troppo tempo, abbiamo rinunciato.

Cs DOMANI - Motus Liberi Il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: