Cena annuale dell'adesione: uno slancio sempre più forte nell’impegno per la Repubblica.

Come da tradizione, ieri sera l’accogliente cornice del Podere Lesignano ha ospitato l’annuale Cena dell’Adesione di DOMANI - Motus Liberi: un importante appuntamento, molto atteso, di incontro e convivialità con gli iscritti e i simpatizzanti, con numeri e presenze in costante crescita. Importante ed emotivamente forte il momento di consegna a Simone Urbano, Presidente della Sezione Giovanile, della bandiera realizzata con il logo di “DOMANI - Motus Liberi Giovani”, che verrà collocata insieme a quella di D-ML e della Repubblica nella sede del Partito. Il tutto a riconoscimento del crescente impegno dei nostri giovani, che devono poter tornare ad avere fiducia nelle istituzioni del Paese, dopo un periodo di grave crisi morale della vecchia classe politica che li ha purtroppo gradualmente portati ad allontanarsi e a perdere interesse. Durante la serata, si è approfittato per tracciare un bilancio delle ultime attività e per fare il punto sulla situazione politica, a fronte della sostanziale incapacità di questa maggioranza e del Governo di dare risposte concrete ai problemi del Paese, risultando piuttosto impegnati a litigare per la spartizione di potere, di denaro pubblico e di nomine in favore dei rispettivi amici e associati. DOMANI - Motus Liberi continua quindi a mostrarsi come centro di aggregazione di persone volenterose, segnale che il nuovo metodo di far politica e di concepire la cultura di partito venga apprezzato nel Paese, trovando conferma e sempre nuovo slancio: emerge dunque la consapevolezza che la ripartenza debba passare da un po’ di sano ottimismo e dal desiderio di continuare a rimboccarsi le maniche, anche a costo di molto faticare, guidati dall’amore per il nostro Paese. Il tutto portando avanti il confronto costruttivo con tutti coloro che si dimostrino aperti alla costruzione di una prospettiva futura e di una valida alternativa, conservatrice e riformista, per il futuro democratico della Repubblica di San Marino.

