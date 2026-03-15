Cena-concerto di beneficenza "Please please me"

Cena-concerto di beneficenza "Please please me".

L’Associazione Fun4all presenta il primo esclusivo evento del 2026, PLEASE PLEASE ME, Cena-Concerto di Beneficenza. Martedí 24 marzo, prefestivo della Festa d’Arengo, al Podere Lesignano. Live, anteprima esclusiva per San Marino, con The Menlove, tributo ai Beatles. L’evento ha il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Agricoltura e la Giunta di Castello di Serravalle e il supporto dell’Ass. Gente del Titano, Comunità Sammarinese di Rimini e Comunità Sammarinese del Montefeltro. PLEASE PLEASE ME, come il titolo del primo album e singolo omonimo dei Fab4, pubblicato il 22.3.1963, che quest’anno compie 63 anni. The Menlove (Menlove Avenue era la strada dove abitava John Lennon a Liverpool) nascono nel 2008 dall'incontro di quattro musicisti professionisti con alle spalle una vasta ed importante esperienza live e in studio, che collaborano con grandi nomi del panorama della musica italiana. 100 minuti di live con le hit più famose dei Beatles, tutti i singoli più celebri, alcuni B- sides e brani del periodo "Cavern club" e "Amburgo”, eseguite con gli stessi strumenti d'epoca e costumi di scena vintage. Definito proprio in questi giorni, un’importante partnership con il progetto strategico “DALLA TERRA ALLA TAVOLA”, promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio, Ambiente e Agricoltura, che ha fra i suoi obbiettivi, quello di valorizzare le eccellenze locali, a partire dal comparto vitivinicolo. Per la cena sarà servito infatti, il vino Brugneto della Cantina di San Marino, partner ormai consolidato degli eventi Fun4all. L’utile dell’evento sarà devoluto all’Ass. Parkinson San Marino, che ha come missione quella di accompagnare pazienti e famiglie nel difficile percorso di cura, sostenendoli nella lotta contro una delle malattie neuro3degenerative più impattanti del nostro tempo. Ultimi POSTI DISPONIBILI. Prenotazioni al 335.7337991. Tutte le info, compreso menu (anche vegetariano) e prezzo sul sito www.fun4all.it , FB e IG.

C.s. - Associazione FUN4ALL

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