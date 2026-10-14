“Cena Tramonto & Live”: consegnato a Vivere Meglio il ricavato della serata benefica di Faetano L’iniziativa promossa da Fun4all il 26 agosto ha coinvolto 130 partecipanti, unendo musica, convivialità e solidarietà a sostegno della sensibilizzazione sul diabete

“Cena Tramonto & Live”: consegnato a Vivere Meglio il ricavato della serata benefica di Faetano.

Con la consegna del ricavato all’Associazione Sammarinese Diabetici “Vivere Meglio” si è concluso il percorso avviato lo scorso 26 agosto con “Cena Tramonto & Live”, la cena-concerto di beneficenza ideata e organizzata dall’Associazione Fun4all a Faetano. La serata, realizzata in collaborazione con la Cooperativa InVolo presso il Ristorante InPerfetto, con il patrocinio della Giunta di Castello di Faetano e il supporto dell’Ente Cassa di Faetano, ha riunito 140 partecipanti. Alla cena preparata dallo chef Davide Bruno e dallo staff di InPerfetto si è accompagnata la musica dal vivo di Valentina Monetta e Lorenzo Pagani, con il contributo della Cantina San Marino. Il ricavato dell’iniziativa è stato consegnato oggi da Roberto Moretti, Direttore artistico dell’Ass. Fun4all, all’Associazione Vivere Meglio nel corso di un incontro presso la UOS Diabetologia dell’Ospedale di Stato, alla presenza di rappresentanti della Segreteria di Stato per la Sanità, dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, dei professionisti della UOC Medicina Interna e della UOS Diabetologia e delle due associazioni. La collaborazione nata attorno a “Cena Tramonto & Live” ha consentito di affiancare alla raccolta fondi un momento di sensibilizzazione sul diabete e sull’importanza di una comunità capace di accompagnare le persone che convivono con questa condizione, mettendo in relazione associazionismo, cittadini, professionisti sanitari e istituzioni. «Questa consegna dà un significato concreto alla collaborazione tra associazioni, cittadini, professionisti sanitari e istituzioni – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità, Massimo Andrea Ugolini –. Iniziative come ‘Cena Tramonto & Live’ contribuiscono a portare il tema del diabete anche fuori dagli spazi sanitari, rafforzando consapevolezza, partecipazione e attenzione verso le persone che convivono ogni giorno con questa condizione. Come Segreteria di Stato riteniamo fondamentale sostenere una rete nella quale nessuno debba sentirsi solo e nella quale ciascuno, nel proprio ruolo, possa contribuire a costruire risposte sempre più vicine ai bisogni delle persone e delle famiglie». “Il valore di gesti come questo non si misura soltanto nel contributo raccolto, ma anche nella vicinanza che esprimono alle persone che convivono con il diabete e al lavoro quotidiano dei professionisti che le accompagnano – afferma il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini –. La cura richiede competenza e continuità, ma anche ascolto, fiducia e una comunità capace di fare rete. Ringrazio Fun4all, Vivere Meglio e tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla serata: sostenere questi percorsi significa aiutare l’ISS a mantenere una presa in carico sempre attenta alla persona e alla dimensione umana della cura”. Fun4all e Vivere Meglio ringraziano quanti hanno contribuito alla realizzazione e alla partecipazione dell’iniziativa, insieme ai professionisti della UOS Diabetologia per il lavoro quotidiano rivolto alle persone con diabete.

c.s. Associazione sammarinese diabetici Vivere meglio e Fun4all

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