Cena Tramonto & Live: presentato l'evento in conferenza stampa

Cena Tramonto & Live: presentato l'evento in conferenza stampa.

Si é svolta oggi, sulla terrazza del bar ristorante InPerfetto di Faetano, la conferenza stampa di presentazione di CENA TRAMONTO & LIVE - Cena Concerto di Beneficenza, a cura di Ass. Fun4all, in collaborazione con InPerfetto, in programma mercoledí 26 agosto in Piazza della Porta Vecchia, di fronte al locale InPerfetto. Presenti Roberto Moretti (Moghe), Vice Presidente e Direttore Artistico di Fun4all, Maurizio Ceccoli, responsabile Cooperativa Sociale Involo e InPerfetto, Pietro Renzi, Segretario della Giunta di Faetano, Riccardo Venturini, Presidente di Vivere Meglio, Ass. Sammarinese dei Diabetici. E’ un evento all'insegna delle Eccellenze Artistiche ed Enogastronomiche Sammarinesi. Dopo

Inizialmente intitolato CENA TRAMONTO & SHOW, si svolgeva in centro storico e ora viene dislocato in un altro castello, quello di Faetano, in una forma più intima, più raccolta, dove si potrá godere una serata raffinata con tutti gli ingredienti giusti: il buon cibo e vino, la miglior musica live, la solidarietà, in una location dove sarà possibile vivere uno spettacolare tramonto con il Monte Titano da sfondo. L’evento ha il patrocinio della Giunta di Castello di Faetano e il supporto dell’Ente Cassa di Faetano.

Viene llustrato il programma, che parte con il Buffet Gourmet a cura dello chef Davide Bruno di InPerfetto, il nuovo e innovativo progetto all’insegna dell’inclusione, grazie a un accordo fra l’Ente Cassa di Faetano e la Cooperativa InVolo che dopo poco più di 3 mesi, è diventato un punto di riferimento per il Castello di Faetano, viste le innumerevoli iniziative realizzate finora. I ragazzi dell’InPerfetto prepareranno il menu del buffet, con piatti sfiziose, accompagnati dai vini della Cantina San Marino, tutto con un adeguato sfondo musicale appositamente selezionato. La migliore musica dal vivo con il duo sammarinese d'eccezione: Valentina Monetta (voce) e Lorenzo Pagani (tastiere, piano e voce). Due figure di spicco nel panorama dell’intrattenimento musicale locale ma anche televisivo internazionale, come l’Eurovision Song Contest e The Voice of Italy. Si esibiscono a San Marino, dopo 8 anni dall’ultima performance, quindi un’occasione unica per vedere i 2 musicisti sul placo, insieme. Proporranno un show elegante che spazierà dai classici Soul, R&B, jazz, bossa a qualche chicca che ha fatto la storia della musica Italiana nel mondo.

Ma ci sarà anche una 3^ Star: il pianoforte a mezza coda allestito in piazza, strumento straordinario ma inusuale in eventi di questo genere.

Ascolta Valentina: www.youtube.com/watch?v=z-ym_y0MHuw - Ascolta Lorenzo: www.youtube.com/watch?v=qkTkVwXG4jk

La conduzione della serata sarà affidata a Sara Bucci.

L’utile della serata sarà donato a Vivere Meglio - Associazione Sammarinese dei Diabetici. Maurizio Ceccoli: siamo felici di collaborare con Fun4all per questo bell’evento, che rispecchia perfettamente lo spirito di inPerfetto. Pietro Renzi: La Giunta di Castello ha voluto concedere il patrocinio a Cena Tramonto & Live, apprezzando il format che unisce la buona cucina e la musica, alla solIdarietà. Riccardo Venturini: Mi ha fatto piacere l’idea del diabetico, che quando deve controllare la glicemia, deve controllare non solo l’insulina, non solo quello che mangia, le emozioni, cè una quantità enorme di variabili, tante cose per trovare il giusto equilibrio e mantenere i livelli di glicemia entro un certo range. Ci ha fatto piacere essere inclusi, perchè ci ridà il senso di appartenenza a una realtà dove anche noi possiamo essere destinatari di qualcosa che fa parte di una collettività che potrà permettere anche a noi di di sensibilizzare, dare informazioni in merito al diabete.

Un sentito grazie agli Sponsors: Gioielleria Arzilli - S.A.C.M.S. - Cantina San Marino - Copygraf Menu disponibile anche per vegetariani, vegani e celiaci. 45 euro/pax. Posti limitati e prenotazione obbligatoria al 347.1064518. Tutte le info su www.fun4all.it , FB e IG.

C.s. Fun4all

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