CENA, TRAMONTO & SHOW, un doppio appuntamento sabato 8 e domenica 9 agosto, in Piazza della Libertà, cuore del Centro Storico di San Marino, Patrimonio UNESCO.

Dopo il grande successo del 2018 e del 2019, arriva la 3^ edizione di 80s 90s Summer Party https://www.youtube.com/watch?v=grIJpHZVifc. Cena e serata all'insegna dell'intramontabile musica degli anni '80 e '90 da ascoltare, ballare e da vedere sul ledwall allestito in piazza (che quest’anno raddoppia, con uno schermo 4x3), con l'immancabile Videojay Franco Boni alias Frankie B., che mixerà videoclip esclusive delle migliori hit di quegli anni accompagnato dal vocalist per eccellenza, Marco Corona di Radio San Marino. Domenica 9 agosto - Cena + JAMIROMANIA – Jamiroquai international tribute band. Band italo-sammarinese nata nel 2006 che intratterrà il pubblico con la propria musica e con lo stile che amano di più…. il funky! Due ore di spettacolo puro, spaziando dagli esordi acid-jazz dei primi dischi alle atmosfere più elettro-funk degli ultimi anni…e non mancheranno sorprese. Lineup: ANDREA SACANNA (chitarra e programmazione) – MILO AGOSTINI (basso e programmazione) – MARCO GATTEI (tastiere) - IVAN FABBRI (voce) – ANDREA BIANCHI (batteria) – MARCO CICCIONI (tromba e percussioni). Ingresso dalle 20.00 con apposita scaletta, in onda su Radio San Marino Classic 103.2 FM, media partner dell’evento, un tramonto ineguagliabile dal Pianello e a seguire, musica e spettacolo con Videojay e Jamiromania Live. Cena in piazza, con 2 menù dedicati per ogni sera, presso Osteria Righi o LaMiNona. Prenotazione obbligatoria. Oltre all’abbinamento vincente Musica-Enogastronomia, San Marino vi offrirà 2 serate diverse, con panorami, tramonti e clima unici. Per l'occasione, la funivia prolungherà l'orario del servizio. Sabato 8 fino alle ore 2.00, domenica 9 fino alle ore 1.30.



