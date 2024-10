RIMINI Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024, al via la nuova rilevazione

Al via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2024, realizzato da Istat. Il Censimento, che ha assunto una cadenza annuale e non più decennale, coinvolgerà un campione rappresentativo della popolazione. Sono 3.700 le famiglie riminesi coinvolte nella rilevazione da Lista. Queste famiglie riceveranno via posta una lettera ufficiale a firma del Presidente dell’Istat. La lettera informativa avvisa le famiglie coinvolte dell’avvio della rilevazione e delle sue finalità e modalità di svolgimento e fornisce le credenziali di accesso personali al questionario online e tutti i contatti per ricevere assistenza gratuita e chiarimenti. Tutte le risposte ai quesiti del questionario devono fare riferimento alla data del 6 ottobre 2024, ad eccezione dei casi in cui nella domanda sia indicato un periodo diverso. A partire dal 7 ottobre 2024, la famiglia può compilare in autonomia il questionario online anche presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Rimini (Via Marzabotto 25) dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12, oppure richiedere l’assistenza del personale presente per la compilazione del modulo, oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici 0541 704830 - 704917 ed effettuare l’intervista anche telefonicamente, senza necessariamente recarsi agli uffici comunali. Compilare il questionario online è possibile fino al 9 dicembre 2024. Dal 10 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le seguenti modalità: – visita a casa di un rilevatore, anche su appuntamento, per effettuare l’intervista faccia a faccia. La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2024. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge. Le famiglie possono chiedere informazioni anche contattando il Numero Verde ISTAT 800-188-802.

cs Rimini

