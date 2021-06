Centenario Cassa Rurale di Faetano, gli eventi: Maurizio Garuti racconta un'altra verità sull'omicidio Pascoli con il libro "Il segreto della cavallina storna"

L’assassinio di Ruggero, fattore del principe Torlonia e Giovanni Pascoli, è il giallo più indagato e meno risolto della letteratura italiana. Ora una confessione getta una luce nuova e forse risolutiva sul delitto. Maurizio Garuti presenta un racconto appassionante che riunisce il ritmo del giallo e lo spessore del romanzo di formazione. Con letture a cura dell’attore Saverio Mazzoni. Rinviata a data da definire la serata dialettale del 2 luglio con Checco Guidi. L’uccisione di Ruggero Pascoli, padre di Giovanni, è uno dei cold case più famosi della storia della letteratura. Generazioni di studenti sono rimasti al dilemma lasciato aperto nell’ultima strofa dell’altrettanto famosa poesia Cavallina storna: “Mia madre alzò nel gran silenzio un dito: disse un nome . . . Sonò alto un nitrito.” Chi sparò a Ruggero Pascoli, lasciando nello sconforto un’intera famiglia? Da quel lontano 1867, si continuò a parlare di criminali e di estremisti politici, ufficialmente di ignoti, che ben tre processi non riuscirono ad identificare. Finché Maurizio Garuti, narratore e autore teatrale, che vive e lavora a San Giovanni in Persiceto (Bologna), getta una nuova luce su quel misfatto.







Una luce inedita, filtrata furtivamente da una generazione all’altra attraverso i segreti inconfessabili di una famiglia contadina di Savignano sul Rubicone. Siamo nel 1958, in un mondo agreste che sta per essere cancellato dalla modernità e dalla tecnologia, certi malcelati sussurri diventano una confessione, che Garuti bambino raccoglie e custodisce fino alla maturità, per poi trasformarlo nel soggetto avvincente di un giallo. La vita agreste non è una semplice cornice ad una storia. In questo caso è una parte preponderante dell’intero intreccio, perché è nelle trame di questa società arcaica, nei suoi riti, nei pregiudizi, negli splendori e nelle miserie, che si consuma l’ingiustizia che porta al delitto. Insieme all’autore Maurizio Garuti, la serata sarà allietata da alcune letture dell’attore Saverio Mazzoni, con la conduzione di Angela Venturini.

Ente Cassa di Faetano e Banca di San Marino invitano tutti i sammarinesi e tutti gli appassionati questa sera, giovedì 1 luglio, alle ore 21.00 in Piazza de Massaro a Faetano - Repubblica di San Marino. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

E’ gradita prenotazione sul sito www.ecf.sm/centenario oppure contattando la Segreteria dell’Ente Cassa di Faetano ai seguenti recapiti: Tel: 0549 950125 | Mail : centenario@ecf.sm.

