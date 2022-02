Centenario della nascita di Don Giussani e quarantesimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione, Santa Messa presieduta da Mons. Andrea Turazzi Vescovo di San Marino-Montefeltro

In occasione del centenario della nascita del Servo di Dio Don Luigi Giussani (1922- 2005) e del 40° anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione (11 febbraio 1982), martedì 22 febbraio, alle ore 18.00, Mons. Andrea Turazzi presiederà una Santa Messa presso la Chiesa parrocchiale di Serravalle. L’intenzione della Messa è la seguente: «Chiediamo, per l’intercessione della Madonna “di speranza fontana vivace”, di vivere e di testimoniare ogni giorno in prima persona, nella fedeltà totale alla Chiesa, la responsabilità del carisma donato dallo Spirito di Cristo a don Giussani a beneficio di tutto il santo Popolo di Dio e dei fratelli uomini». Sante Messe saranno celebrate in Italia e nel mondo presiedute da vescovi e cardinali (elenco aggiornato su www.clonline.org)

c.s. Comunione e Liberazione San Marino