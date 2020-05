UFN Centenario della nascita di Gianni Rodari

Centenario della nascita di Gianni Rodari.

Data di emissione: 16 giugno 2020 Valori: n.2 valori da €1,10 e 1,60 in fogli da 20 francobolli Tiratura: 30.000 serie Stampa: offset a quattro colori, due Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing Dentellatura: 131⁄4x131⁄4 Formato francobolli: 35x35 mm Disegni: ©Bruno Munari 1962 -1964, tutti i diritti riservati alla Maurizio Corraini s.r.l.

Gianni Rodari è stato il più grande scrittore italiano per ragazzi, vincitore del prestigiosissimo premio internazionale Andersen, tradotto in tutto il mondo, autore della rivoluzionaria “Grammatica della fantasia”. I francobolli, emessi in occasione del centenario della nascita dello scrittore, riportano un gatto e un cavallino a dondolo, per richiamare alcuni dei soggetti della sua straordinaria produzione letteraria.



