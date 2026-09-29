Centenario Elena Teodorini. A casa Verdi l'apertura del percorso internazionale dedicato alla grande soprano romena

Ci sono luoghi nei quali la memoria non ha bisogno di essere raccontata: basta pronunciare un nome perché la storia torni a vivere. Casa Verdi, a Milano, è uno di questi luoghi. Ed è proprio qui, il 25 settembre 2026, nel Salone d’Onore di Casa Giuseppe Verdi – Casa dei Musicisti, che ha preso avvio il percorso internazionale “Centenario Elena Teodorini 1926–2026”, dedicato alla grande soprano romena scomparsa a Bucarest nel 1926, dopo una vita trascorsa tra formazione, teatro, musica e grandi palcoscenici europei. Un progetto promosso dall’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese “Dacia Senza Frontiere”, che nasce dalla volontà di riportare alla luce la figura di Elena Teodorini e di trasformarne la memoria in un nuovo spazio di incontro tra Romania, Italia e Repubblica di San Marino. Il progetto è finanziato dal Departamentul pentru Românii de Pretutindeni – DRP e si avvale del prestigioso patrocinio dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Repubblica di Malta e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino.

La scelta di Milano racchiude un significato profondo. Fu infatti questa città ad accogliere una giovanissima Elena Teodorini, che entrò al Conservatorio di Milano appena quattordicenne e che, dopo gli anni di formazione, arrivò a conquistare nel 1880 il palcoscenico del Teatro alla Scala, diventando una delle prime grandi presenze romene nella storia della lirica italiana. Milano fu dunque una tappa decisiva della sua vita artistica. E Milano è tornata ad essere, a distanza di oltre un secolo, il luogo dal quale ripartire per raccontarne la storia. Ma questa volta non attraverso una semplice celebrazione del passato. La storia di Elena Teodorini è tornata a vivere attraverso le voci, la musica, la ricerca e le persone che ancora oggi credono nella forza della cultura come strumento di dialogo.

A portare avanti questo percorso sono Mihaela Anghel, soprano e Presidente dell’Associazione Dacia Senza Frontiere, e Liviu Anghel, Segretario/Tesoriere e cofondatore dell’Associazione. Il progetto unisce così due dimensioni che raramente si incontrano con la stessa intensità: quella artistica e quella istituzionale. Mihaela Anghel, nella sua doppia veste di soprano e Presidente di Dacia Senza Frontiere, ha voluto mettere la propria voce e il proprio impegno organizzativo al servizio della memoria di una grande artista romena. Al suo fianco, Liviu Anghel ha condiviso il lavoro necessario alla costruzione e alla realizzazione dell’intero percorso. L’idea del progetto è maturata a partire dal lavoro di ricerca della Prof.ssa Violeta Popescu, Presidente del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, che negli anni ha contribuito a riportare all’attenzione la vicenda artistica di Elena Teodorini. Da quella ricerca è nato un percorso che oggi non si limita a raccontare una cantante del passato, ma vuole restituirle una voce nel presente.

Entrare a Casa Verdi per parlare di Elena Teodorini ha avuto un significato ancora più forte pensando al rapporto della giovane soprano con l'ambiente musicale milanese e con Giuseppe Verdi. Il grande Maestro guardò infatti con attenzione e ammirazione alla giovane artista romena, riconoscendone le qualità e seguendone il percorso in un momento particolarmente importante della sua carriera. Il legame con Verdi rappresenta uno degli elementi più affascinanti della storia di Elena Teodorini: una giovane artista arrivata dalla Romania che, nella Milano musicale di fine Ottocento, seppe conquistare attenzione, rispetto e spazio sulla scena internazionale. Per questo, riportare il suo nome a Casa Verdi ha significato creare un ideale filo tra due epoche: quella in cui Elena Teodorini percorreva i grandi teatri europei e quella contemporanea, nella quale nuove generazioni di artisti ne raccolgono la memoria.

E forse il momento più intenso della serata è arrivato proprio quando la parola ha lasciato spazio alla musica. Nel Salone d’Onore di Casa Verdi, la memoria di Elena Teodorini è stata affidata alle voci di Mihaela Anghel e Daniela Ciociea, accompagnate al pianoforte da Cecilia Ferreri, accanto al Coro “Nuova Polifonica Ambrosiana” di Milano, diretto dal Maestro Fabio Locatelli. Non è stato soltanto un concerto inserito all’interno di un programma culturale. È stato il momento nel quale la ricerca storica ha incontrato la voce, il passato il presente, e il nome di Elena Teodorini è tornato ad essere, ancora una volta, musica. Le due soprano hanno dato vita a un dialogo tra sensibilità e generazioni diverse, mentre il pianoforte di Cecilia Ferreri e la presenza della Nuova Polifonica Ambrosiana hanno accompagnato e ampliato la dimensione musicale della serata.

La musica è diventata così il vero filo conduttore dell’incontro: quella stessa musica che oltre un secolo fa aveva portato una giovane artista romena dai teatri della Romania verso Milano e verso i grandi palcoscenici europei. Mihaela Anghel: una voce dentro la storia Per Mihaela Anghel, questa serata ha avuto un significato particolare. Soprano e Presidente di Dacia Senza Frontiere, ha iniziato il proprio percorso musicale a Bucarest, studiando sotto la guida del mezzosoprano Mirela Vlad. Nel corso degli anni ha proseguito la propria attività artistica attraverso concerti, incontri e iniziative musicali, affiancando alla dimensione artistica un costante impegno culturale e istituzionale. A Casa Verdi, la sua voce si è posta idealmente in dialogo con quella di Elena Teodorini. Cantare nella memoria di una grande artista romena, proprio a Milano, ha trasformato per Mihaela Anghel il momento musicale in qualcosa che va oltre l'esecuzione: un incontro tra la propria esperienza e la storia di una donna che, più di un secolo prima, aveva aperto una strada per gli artisti romeni nei grandi teatri italiani. Daniela Ciociea, una voce della tradizione lirica romena Accanto a lei, Daniela Ciociea ha portato a Casa Verdi una voce formata attraverso un solido percorso accademico tra musica e cultura. Laureata in Diritto e Musica a Bucarest e dottore in canto lirico presso l’Accademia di Musica “Gheorghe Dima” di Cluj-Napoca, ha maturato esperienze artistiche anche in importanti contesti internazionali, tra cui il Musikverein di Vienna e l’Opera Nazionale Romena. La sua presenza ha aggiunto alla serata un significato particolare: la memoria di Elena Teodorini non appartiene soltanto alla storia, ma continua ad essere raccolta e reinterpretata attraverso le voci della lirica romena contemporanea. Cecilia Ferreri e la Nuova Polifonica Ambrosiana A completare il momento musicale, la sensibilità della pianista Cecilia Ferreri e la partecipazione del Coro “Nuova Polifonica Ambrosiana” di Milano, diretto dal Maestro Fabio Locatelli. Le loro presenze hanno dato profondità e respiro alla parte musicale della serata, creando un dialogo tra coro, pianoforte e voci solistiche. Tre artiste e un coro, dunque, per riportare in vita una memoria. Non una semplice rievocazione, ma un modo per dimostrare che la musica possiede ancora la capacità di attraversare il tempo.

Tra i momenti istituzionali della serata, particolare significato ha avuto la presenza dell’Ambasciatrice di Romania in Italia, San Marino e Malta, S.E. Gabriela Dancău, accolta a Casa Verdi dagli organizzatori. Nel corso dell’incontro, è stata la Presidente di Dacia Senza Frontiere, Mihaela Anghel, insieme al Segretario/Tesoriere Liviu Anghel e alla Presidente del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, Prof.ssa Violeta Popescu, a conferire all’Ambasciatrice la “Distinzione per l’Eccellenza Diplomatica”, quale segno di stima e riconoscenza per l’attenzione e la vicinanza dimostrate alle iniziative dedicate alla cultura romena e al dialogo culturale tra Romania, Italia e Repubblica di San Marino. Il momento ha rappresentato un riconoscimento particolarmente significativo all’interno della serata e ha sottolineato la dimensione istituzionale di un progetto che, attraverso la figura di Elena Teodorini, vuole costruire relazioni e nuove occasioni di collaborazione tra Paesi.

Nel corso della serata, la Presidente di Dacia Senza Frontiere Mihaela Anghel, insieme al Segretario/Tesoriere Liviu Anghel e alla Presidente del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, Prof.ssa Violeta Popescu, hanno inoltre conferito distinzioni di merito ad alcune delle personalità che hanno accompagnato la tappa milanese. Tra loro Biancamaria Longoni, Direttrice di Casa Verdi Milano; Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano; Doina Dinu, soprano e docente del Conservatorio di Musica di Como; Vittoria Angela Licari, musicologa; Sînziana Mircea, del Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia; Prof. Florin Popențiu Vlădescu, Presidente della “Elena Teodorini – Academy of Arts and Sciences” di Londra; e Maria Pia Ferraris, consulente scientifica dell’Archivio Storico Ricordi di Milano. Le distinzioni sono state conferite in segno di stima e riconoscenza per la loro attenzione e vicinanza al progetto dedicato alla memoria di Elena Teodorini.

La serata di Milano non rappresenta un punto di arrivo, ma l'inizio di un percorso. Dal 7 all’11 ottobre 2026, il progetto proseguirà nella Repubblica di San Marino, presso il Teatro Titano, con una seconda fase dedicata alla figura di Elena Teodorini e sviluppata attraverso ulteriori momenti culturali e musicali. Sarà un nuovo capitolo dello stesso racconto, nato a Milano e destinato a proseguire attraverso la ricerca, la musica, la formazione e il dialogo culturale. I contenuti della seconda fase del progetto saranno presentati con una comunicazione dedicata. La vicenda di Elena Teodorini attraversa tre Paesi e più di un secolo di storia. Nasce in Romania, trova a Milano uno dei luoghi decisivi della propria formazione e della propria affermazione internazionale e oggi viene nuovamente raccontata tra Italia e Repubblica di San Marino.

È questa la forza del progetto “Centenario Elena Teodorini 1926–2026”: utilizzare la memoria non per guardare semplicemente al passato, ma per creare nuove occasioni di incontro. Perché la storia di una donna che più di cento anni fa attraversò le frontiere inseguendo la propria vocazione artistica può ancora oggi diventare un ponte tra culture. E a Casa Verdi, nel cuore di Milano, quel ponte è tornato a vivere attraverso la musica.



c.s. Associazione Culturale Romeno-Sammarinese “Dacia Senza Frontiere”









