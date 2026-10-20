Centenario Elena Teodorini: un successo internazionale di diplomazia culturale

Il progetto culturale internazionale «Centenario Elena Teodorini 1926–2026», dedicato al centenario della scomparsa della grande soprano romena Elena Teodorini (Craiova, 1857 – Bucarest, 1926), si è concluso con successo dopo un programma di iniziative svoltesi a Milano il 25 settembre e a San Marino dal 7 all’11 ottobre 2026.

Organizzato dall’Associazione culturale romeno-sammarinese Dacia Senza Frontiere, presieduta dalla soprano Mihaela Anghel, con Liviu Anghel in qualità di segretario-tesoriere, e in collaborazione con il Centro Culturale Italo-Romeno di Milano, diretto dalla professoressa Violeta Popescu, il progetto ha riunito artisti, musicologi, ricercatori, docenti universitari e specialisti dei settori musicale e medico, dando vita a un dialogo internazionale dedicato al patrimonio lirico romeno.

L’iniziativa ha beneficiato di un contributo finanziario di 160.000 lei da parte del l Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP)/Dipartimento per i Romeni all’Estero (DRP) e si è svolta sotto l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata di Romania in Italia, San Marino e Malta, nonché con il patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino.

Elena Teodorini, prima artista lirica romena a debuttare nel 1880 sul palcoscenico del Teatro alla Scala di Milano, è stata una figura di riferimento dell’opera europea. Con questo progetto, Dacia Senza Frontiere ha inteso riportare all’attenzione del pubblico internazionale il suo contributo artistico e pedagogico, il legame con la tradizione lirica italiana e il valore del patrimonio musicale romeno.

DA MILANO A SAN MARINO: PATRIMONIO, RICERCA E DIALOGO CULTURALE

La prima tappa si è svolta il 25 settembre presso la Casa Giuseppe Verdi – Casa dei Musicisti di Milano, con un evento dedicato alla memoria di Elena Teodorini, che ha alternato momenti musicali e interventi culturali incentrati sul recupero e sulla promozione della sua eredità artistica.

Il programma è proseguito a San Marino, al Teatro Titano, con cinque giornate di appuntamenti che hanno intrecciato musica, ricerca, formazione artistica e dialogo interdisciplinare.

Il 7 ottobre, l’apertura è stata accompagnata da interventi musicali della soprano Mihaela Anghel e del pianista Giannino Amore. Nella stessa giornata si è tenuta la masterclass di canto lirico coordinata dalla professoressa Doina Dinu, con l’accompagnamento al pianoforte di Armando Calvia, offrendo ai giovani interpreti l’opportunità di approfondire la tecnica vocale e il repertorio lirico.

Il 9 ottobre è stato presentato il volume «Elena Teodorini. Una diva tra Ottocento e Novecento – Il primo soprano romeno alla Scala», firmato da Ida Garzonio e Violeta Popescu e pubblicato dalla casa editrice Rediviva. Il libro contribuisce a documentare e valorizzare il percorso artistico della soprano, riportando all’attenzione del pubblico una pagina significativa della presenza romena sui grandi palcoscenici europei. All’evento ha preso parte anche la pianista Sînziana Mircea, Steinway Artist, apprezzata sulle scene internazionali.

SOUND & WELLNESS: TRA ARTE, SCIENZA E SALUTE DELLA VOCE

L’incontro «Sound & Wellness – Tra lirica e salute», svoltosi l’8 ottobre e moderato da Gianluca Mech insieme a Mihaela Anghel, ha creato uno spazio di confronto tra esperienza artistica, pedagogia vocale e ricerca medica, mettendo in luce la complessa relazione tra voce, salute e performance. La conferenza interdisciplinare, ospitata al Teatro Titano, ha inoltre dimostrato la capacità del progetto di suscitare interesse e coinvolgimento anche al di fuori della comunità romena.

La figura di Elena Teodorini, la sua personalità artistica e il suo contributo alla storia dell’opera europea hanno suscitato l’interesse di Gianluca Mech e dei professionisti stranieri presenti, che hanno scelto di partecipare all’iniziativa e di contribuire, con le proprie competenze e prospettive, alla promozione della memoria di una grande soprano romena.

La partecipazione di questi specialisti ha dimostrato che la figura di Elena Teodorini può rappresentare un punto d’incontro tra ambiti professionali diversi e attrarre un pubblico internazionale interessato a riscoprire i valori della cultura romena. Al di là della commemorazione, la conferenza ha offerto un esempio di diplomazia culturale contemporanea, in cui una personalità romena di primo piano diventa occasione di dialogo, collaborazione e interesse oltre i confini nazionali.

Attraverso il coinvolgimento di professionisti provenienti da contesti diversi, il progetto ha inteso non soltanto ricordare Elena Teodorini, ma anche creare le premesse per nuove collaborazioni e iniziative volte a promuovere il patrimonio culturale romeno in ambito internazionale.

La professoressa Doina Dinu, soprano e docente di canto lirico, ha portato l’esperienza di oltre quarant’anni di attività interpretativa e pedagogica, sottolineando l’importanza della consapevolezza e della formazione vocale. La professoressa Silvia Vico, pedagogista musicale e direttrice di cori, ha evidenziato il ruolo dell’educazione musicale e dello sviluppo della voce fin dall’infanzia.

Il dottor professor Maurizio Filippini, specialista in ginecologia e ostetricia, ha affrontato il tema dell’evoluzione ormonale e della sua influenza sulla voce, offrendo una prospettiva scientifica sui cambiamenti fisiologici che possono incidere sullo strumento vocale nel corso della vita. Il dottor professor Daniele Farneti, otorinolaringoiatra e foniatra presso l’Ospedale Infermi di Rimini, ha contribuito con la propria esperienza nei campi della fisiopatologia della voce, dell’audiologia e della riabilitazione vocale.

La dimensione musicale è stata arricchita dal Maestro Alberto Martelli, direttore d’orchestra e studioso della vocalità; dal Maestro Antonio D’Abramo, pianista concertista e accompagnatore presso il Conservatorio «Gioachino Rossini» di Pesaro; e dal Maestro Giannino Amore, musicista, compositore, arrangiatore e direttore di coro, impegnato nella valorizzazione del repertorio lirico.

La partecipazione del maestro Alberto Martelli si inserisce pienamente nella visione culturale e pedagogica del progetto. Martelli ha frequentato i corsi internazionali di direzione d’orchestra del grande maestro romeno Sergiu Celibidache, figura che ha segnato profondamente l’interpretazione musicale internazionale e la formazione di generazioni di musicisti. Il suo percorso testimonia come i valori culturali romeni abbiano contribuito alla formazione professionale di artisti stranieri, entrando a far parte di un patrimonio artistico universale.

Questa dimensione pedagogica richiama, in un’altra epoca e attraverso un diverso percorso artistico, l’eredità di Elena Teodorini, che dedicò la propria attività non soltanto al palcoscenico lirico, ma anche alla formazione di giovani cantanti, attraverso l’insegnamento e le scuole di canto fondate in diversi Paesi. Il progetto ha così evidenziato come i valori romeni non siano soltanto un’eredità da custodire, ma anche un contributo vivo all’educazione artistica e allo sviluppo della cultura internazionale.

Il confronto è stato arricchito dalla professoressa Violeta Popescu, storica e ricercatrice, fondatrice e presidente del Centro Culturale Italo-Romeno di Milano e coordinatrice editoriale di Rediviva; da Mihaela Anghel, soprano e presidente dell’Associazione Dacia Senza Frontiere, che ha proposto una riflessione sulla dimensione personale e identitaria della voce con l’intervento «La voce come spazio sacro: esperienza, memoria e verità del canto»; nonché dalla professoressa Aurica Buzenco, docente presso l’Università Pedagogica Statale «Ion Creangă» di Chișinău, e dalla professoressa Aurelia Balan, decana dell’Università di Studi Europei della Moldova.

GALA LIRICA E CONCERTO FINALE: LA MUSICA ROMENA ALLE NUOVE GENERAZIONI

La gala lirica del 10 ottobre, uno dei momenti centrali del progetto, ha portato sul palco del Teatro Titano quattro soprani: Rodica Vică, Elina Velica, Daniela Ciociea e Mihaela Anghel, accompagnate al pianoforte da Antonio D’Abramo. Il concerto ha celebrato l’espressività del repertorio lirico e la capacità della musica di unire artisti e pubblico provenienti da contesti culturali diversi, rendendo omaggio all’eredità di Elena Teodorini.

Un risultato particolarmente significativo del progetto è stato il concerto conclusivo della masterclass, tenutosi l’11 ottobre. In questa occasione, i giovani interpreti partecipanti hanno eseguito brani del repertorio romeno studiati con la professoressa Doina Dinu, con il supporto del pianista Armando Calvia.

Al di là del valore artistico, questo appuntamento ha concretizzato uno degli obiettivi fondamentali dell’iniziativa: trasmettere la musica romena alle nuove generazioni. Giovani interpreti provenienti da fuori della Romania hanno avuto l’opportunità di scoprire, studiare ed eseguire questo repertorio, diventando potenziali ambasciatori della sua tradizione sui palcoscenici futuri. L’omaggio a Elena Teodorini si è così trasformato in un’esperienza di formazione, scambio culturale e continuità artistica.

DIPLOMAZIA CULTURALE E RINGRAZIAMENTI

Per ampiezza e varietà, «Centenario Elena Teodorini 1926–2026» ha ribadito il ruolo della cultura quale strumento di dialogo e avvicinamento tra Romania, Italia e Repubblica di San Marino. Il progetto ha coniugato il recupero della memoria storica con l’eccellenza artistica, la ricerca e la formazione dei giovani, offrendo al patrimonio lirico romeno nuove opportunità di visibilità internazionale.

L’Associazione culturale romeno-sammarinese Dacia Senza Frontiere ringrazia il Dipartimento per i Romeni all’Estero per l’essenziale sostegno finanziario, l’Ambasciata di Romania in Italia, San Marino e Malta per l’Alto Patronato e la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino per il patrocinio e il sostegno istituzionale.

Un ringraziamento particolare va a tutti i partner e collaboratori del progetto: Opera Română di Craiova; Teatro Titano; Casa Giuseppe Verdi di Milano; Archivio Storico Ricordi; Centro Culturale Italo-Romeno di Milano; casa editrice Rediviva; Commissione Opera dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud; Opera24.it; Dacia Etherna; Estetique Michelle – Centro Estetico San Marino; Anghel Beauty; Kiwanis Club San Marino; Spirit Românesc; 301 Filmont; MusicIN; Christina Gramma Fason Salon, oltre a tutte le altre istituzioni, organizzazioni e persone che hanno contribuito alla realizzazione e alla promozione del progetto.

Dacia Senza Frontiere ringrazia inoltre gli artisti, i docenti, i ricercatori, gli specialisti, i collaboratori tecnici, i rappresentanti dei media e il pubblico, il cui coinvolgimento ha reso possibile lo svolgimento di questo programma internazionale.

Il progetto si conclude dunque non soltanto come omaggio a una grande personalità della cultura romena, ma anche come investimento nel futuro: nella diffusione del patrimonio musicale, nell’educazione artistica e nel rafforzamento dei legami culturali tra Romania, Italia e San Marino.

c.s

Associazione culturale romeno-sammarinese Dacia Senza Frontiere

Presidente: Mihaela Anghel







