Cento anni di passione Viola impressi su francobollo

Cento anni di passione Viola impressi su francobollo.



Poste San Marino celebra il centenario della Fiorentina con un’emissione filatelica dedicata

Un secolo di storia e passione, racchiuso in un’emissione filatelica. Poste San Marino rende omaggio ai cento anni dell’Associazione Calcio Fiorentina, con una serie postale dedicata, che sarà emessa il 29 agosto 2026, data simbolo della fondazione del club Viola. Fondata nel 1926 per volontà del marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, imprenditore, dirigente sportivo e figura centrale della Firenze dell’epoca, la nascita della Fiorentina fu il risultato della fusione del Club Sportivo Firenze e della Palestra Ginnastica Libertas.

Il progetto di Ridolfi era ambizioso: dare alla città una squadra abbastanza forte da competere ai massimi livelli del calcio italiano. Una visione che, nel corso dei decenni, ha trovato piena realizzazione.

Dalla conquista della prima Coppa Italia, il primo trofeo della sua storia avvenuto nella stagione 1939-1940, ai due Scudetti, passando per le numerose Coppe Italia, le Supercoppe Italiane, e gli storici successi in campo europeo, la Fiorentina ha costruito una storia fatta di imprese sportive, grandi campioni e un legame profondo con Firenze e con i milioni di tifosi sparsi in tutto il mondo.

Per celebrare questa ricorrenza, Poste San Marino emetterà un mini foglio composto da quattro francobolli, dal valore di euro 1,35 ciascuno, realizzati in una tiratura complessiva di 20.000 esemplari.

L’immagine, realizzata a cura della società ACF Fiorentina, raffigura un calciatore con la storica divisa viola accanto al giglio, simbolo che da sempre identifica la società e richiama l’identità della città di Firenze.

L’emissione sarà disponibile a partire da sabato 29 agosto 2026 sul sito ufficiale di Poste San Marino e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. 5, San Marino Città.

Specifiche tecniche della serie postale denominata “Centenario della Fiorentina”

• Valori: n.1 valore da euro 1,35 (uno/35) in minifogli da 4 francobolli con bandella a sinistra del foglio

• Tiratura: 20.000 francobolli

• Stampa: offset a quattro colori e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

• Dentellatura: 13¼ x 13

• Formato francobolli: 30 x 40 mm

• Bozzettista/credits: ACF Fiorentina



Comunicato stampa

Poste San Marino

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