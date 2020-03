Centrale del latte San Marino: “La Situazione attuale rischia di mandare perse le nostre produzioni”

Dalla Centrale del Latte e dai suoi lavoratori un invito ai consumatori sammarinesi a premiare i prodotti e l’economia del territorio per scongiurare una crisi del settore. La Repubblica di San Marino, lo stato italiano così come molte comunità internazionali, stanno lottando strenuamente per contenere la diffusione del COVID 19, e sulle misure restrittive messe in atto vi è piena condivisione. La parziale chiusura di bar, ristoranti e luoghi di intrattenimento sociale ha comportato una drastica contrazione nel consumo dei prodotti lattiero caseari della Centrale del Latte di San Marino, mettendo così a rischio la nostra filiera lavorativa che conta 5 aziende specializzate nella produzione del latte, con oltre 10 unità lavorative, e una cooperativa agricola di trasformazione che ne impiega 15. Il punto di forza che da sempre sta alla base della qualità del nostro latte fresco e dei nostri formaggi è il km0. Km0 sia per il prodotto finale, cioè il latte, che per gli alimenti destinati al bestiame, poiché le nostre aziende produttrici di latte sono ubicate in ambiente collinare ed utilizzano foraggi del territorio e gran parte dei cereali qui prodotti. Inoltre la lavorazione del latte ha caratteristiche di artigianalità, svolgendosi nel rispetto della tradizione e certamente non trova eguali nelle linee industriali oggi presenti in larga scala. E questi sono i nostri prodotti classici: Latte fresco, Casatella, Stracchino, Bucciatello, Ricotta, Caciotta, caciotte vaccine aromatizzate con tartufo (Tartufino), peperoncino (Piccantino) ed erba cipollina (Cipollino), Semi-stagionato misto ovino bovino (Misto della Cooperativa), pecorino (Francischin) yogurt da bere magro e intero. Recentemente abbiamo introdotto un formaggio stagionato di latte vaccino, denominato “Toma degli etruschi”, cremoso e con un intenso sapore di latte. Quindi l’invito che arriva dalla Centrale del Latte ai consumatori in questo momento di grande difficoltà, è questo: “Sosteniamo il lavoro dei nostri allevatori premiandoci con la qualità di un prodotto fresco e a Km0.” Alleghiamo un elenco delle attività di distribuzione, ristoratori e bar in cui potete trovare i nostri prodotti e che hanno aderito alla nostra campagna.

“Superstore COAL Fiorentino Alimentari”

Via del Passetto, 111, 47897 Fiorentino

“Superstore COAL Cailungo Alimentari”

Via Ca' dei Lunghi, 136, 47893 Cailungo

“Superstore COAL Dogana Alimentari”

Via Fondo Ausa, 2, 47891 Dogana

“Sociale Discuont”

Str. Sesta Gualdaria ,9, 47893 Valgragone

“Market San Marino”

Via Gino Giacomini, 88, San Marino

“La Sociale”

Strada Vi Gualdaria 17 - 47890 Borgo Maggiore (SM)

“La Bottega del Posto”

Piazza Marino Capicchioni, 1, 47890 Santa Mustiola

“Forno Giovagnoli”

Via Ranco Mauro, 32, 47890 Città di San Marino,

“Forno Acquaviva”

Via Genghe Di Atto, 70, 47890 San Marino

“Altro Gelato”

Via XXV Marzo, 4, 47895 Domagnano

“Vanilla Cafè”

Via Consiglio dei Sessanta, 99, 47891 Dogana

“Macelleria Renzini”

Via A. Giangi, 30, 47891 Dogana di San Marino

“Good Fellas”

Via Tre Settembre, 17, o Atlante, Città di San Marino

“Borgo ortofrutta”

Via Oddone Scarito, 26, 47893 Valdragone

“Caffè Forcellini”

Via Ventotto Luglio, 8, 47893 Valdragone

“Trattoria la Gara”

Via Ezio Balducci, 47899 Serravalle





Comunicato stampa

Centrale del Latte San Marino

