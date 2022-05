Centrale Operativa Territoriale, Iss: in formazione ulteriore personale sanitario

L’attivazione della Centrale Operativa Territoriale rappresenta una novità nell’ambito della presa in carico dei cittadini sammarinesi che si rivolgono ai Centri per la Salute. A quasi una settimana dall’avvio della nuova struttura, il sistema sta già registrando numeri importanti, con oltre 2mila persone prese in carico nei primi 5 giorni. Nella giornata odierna, il numero di chiamate e di assistiti che si sono rivolti alla Centrale Operativa ha più volte superato il numero massimo gestibile, e alcuni utenti sono quindi stati invitati dal sistema a richiamare più tardi. Nel corso della giornata il tempo medio di attesa si è poi progressivamente abbassato attestandosi, alle ore 16, a circa 7 minuti.

“Questa mattina – spiega il Direttore delle Cure Primarie, dr. Agostino Ceccarini – è stato integrato nuovo personale infermieristico che terminerà la formazione entro la settimana, andandosi ad aggiungere a quello già presente attualmente. Sarà quindi implementato il servizio, soprattutto nelle ore della mattina, dove l’afflusso di chiamate e richieste risulta maggiore. Era prevedibile nei primi giorni di sperimentazione di un nuovo servizio, riscontrare qualche aspetto da implementare o migliorare, e confido che a breve si potranno riscontrare i benefici dalla nuova struttura”.

c.s. Iss