Centri Estivi 2023, pubblicati due bandi rivolti ai gestori per l'impiego delle palestre scolastiche comunali e l'adesione al progetto conciliazione vita-lavoro

Anche per l’estate 2023 il Comune di Coriano ha messo a punto due avvisi pubblici dedicati ai centri estivi. Il primo è rivolto ai gestori dei centri estivi interessati ad aderire al “Progetto regionale per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro” del Distretto di Riccione, di cui il comune di Coriano è componente. Finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo e rivolto a famiglie con bambini di età compresa tra i 3 anni e i 13 anni e dai 3 ai 17 anni con disabilità, il progetto prevede per gli iscritti ai centri estivi accreditati la possibilità di richiedere un contributo a sostegno dei costi sostenuti per la frequenza. Il bando scade il 22 maggio 2023 e richiede ai gestori una serie di requisiti tra cui, oltre ai criteri minimi previsti dalle normative di settore: - la disponibilità all’accoglienza di ogni bambina e bambino fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza alcuna discriminazione; - la capacità di accoglienza delle bambine e dei bambini con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992 - la predisposizione e pubblicazione di un progetto educativo e di organizzazione del servizio che espliciti le finalità, le attività, l’organizzazione degli spazi, l’articolazione della giornata, il personale coinvolto (orari e turnazione); - la garanzia della fruizione di diete speciali per le esigenze delle bambine e dei bambini accolti nei casi sia prevista la somministrazione del pasto. - “Abbiano predisposto tutte le misure utili alla frequenza dei bambini ai centri estivi - spiega l’assessore ai Servizi Educativi, Paolo Ottogalli -. Dopo l’individuazione dei gestori di centri estivi interessati al progetto di conciliazione vita -lavoro per i quali è stato pubblicato un avviso pubblico consultabile sul sito del comune, a breve ne seguirà un secondo rivolto in particolare alle famiglie che potranno fare richiesta di contributo per il versamento delle rette”. Il termine di presentazione delle domande è il 22 maggio via mail a protocollogenerale@comune.coriano.rn.it e per mezzo di pec a comune.coriano@legalmail.it. La modulistica e l’avviso pubblico sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Coriano al seguente link https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ Per sottolineare l’importanza delle attività dei centri estivi in termini di educazione, socializzazione e conciliazione dei tempi di vita lavoro delle famiglie, l’amministrazione di Coriano mette a disposizione le strutture scolastiche di proprietà comunale .Da qui la pubblicazione di un secondo avviso di manifestazione di interesse, sempre rivolta ai gestori che intendano attivare dei centri estivi nelle palestre scolastiche comunali della scuola elementare Cerasolo a partire dal 10 giugno, e nelle due palestre delle scuole media ed elementare di Ospedaletto, entrambe con disponibilità dal’1 luglio. “Trascorsi i due anni di Covid, con questa manifestazione di interesse -dichiara l’assessore allo Sport e all’Edilizia Scolastica, Anna Pecci – rendiamo omogeneo il piano tariffe in proporzione agli spazi comunali adibiti a centri estivi, dal Pala Sic alle palestre scolastiche. Si tratta di una integrazione complessiva a copertura delle spese manutentive delle varie strutture”. Le domande dovranno essere presentate entro il giorno 24 maggio 2023. Gli avvisi, i moduli per la presentazione delle domande e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.coriano.rn.it.

