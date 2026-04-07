Centri Estivi 2026: iscrizioni aperte per la sede di Cailungo

In linea con quanto annunciato nei giorni scorsi, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e il Dipartimento Istruzione e Cultura comunicano l'apertura ufficiale dei termini di iscrizione per la nuova sede di Cailungo. A partire da oggi, martedì 7 aprile, e fino a venerdì 10 aprile, sarà possibile procedere alla registrazione per tutti coloro che desiderano inserire i propri figli in questo plesso sia per l’ordine della scuola dell’infanzia che per le elementari. L’attivazione della sede di Cailungo nasce dalla precisa volontà di rispondere con efficacia alle numerose richieste pervenute, offrendo una soluzione concreta alle famiglie che erano inizialmente rimaste escluse per esaurimento dei posti nelle altre sedi. La scelta non è stata quella di aumentare i numeri nei plessi già previsti, bensì di inaugurare una sede aggiuntiva. Tale decisione è dettata dalla priorità assoluta di garantire la qualità dell’offerta educativa e pedagogica: mantenere gruppi numericamente contenuti permette infatti di applicare al meglio la programmazione prevista, assicurando un ambiente di lavoro sereno per gli operatori e un'esperienza di crescita sicura e stimolante per ogni bambino. Si informa inoltre la cittadinanza che risultano ancora disponibili alcuni posti residui limitatamente ad alcuni turni e periodi specifici. Per quel che riguarda la scuola dell’infanzia nei plessi di Acquaviva, Dogana, Faetano e Città (solo a settembre); mentre le scuole elementari ad Acquaviva (solo ad agosto) e Faetano. Anche in questo caso è possibile iscriversi entro il 10 aprile. La Segreteria di Stato e il Dipartimento colgono l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento alle famiglie sammarinesi per l’apprezzamento dimostrato verso il progetto pedagogico di quest'anno, testimoniato da numeri di adesione senza precedenti.



Per ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione e sulla documentazione necessaria, si rimanda al portale dedicato:

https://www.istruzioneecultura.sm/pub2/IstruzioneSM/istruzione/Attivit%C3%A0- Extrascolastiche-e-Centri-Estivi.html





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