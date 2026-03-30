Centri Estivi 2026: risposta straordinaria delle famiglie. Potenziata ancora l'offerta

La risposta delle famiglie sammarinesi all'offerta dei Centri Estivi 2026 ha raggiunto dimensioni straordinarie, segnando un traguardo storico che testimonia la fiducia riposta nelle istituzioni educative del nostro Paese e al progetto che è stato presentato.

Con quasi 1.500 iscrizioni già registrate, il servizio ha ampiamente superato il dato complessivo del 2025, che si era attestato su 971 iscritti. Questo incremento massiccio conferma quanto la Segreteria di Stato abbia lavorato con determinazione per mettere al centro i bisogni reali della cittadinanza, potenziando le disponibilità complessive e strutturando un'offerta capace di intercettare una domanda in costante crescita.

Tuttavia, nonostante i 600 posti in più messi a disposizione, sono andati esauriti in pochissime ore, in particolare nelle sedi più centrali nel periodo di luglio. Per questo la Segreteria e il Dipartimento desiderano andare incontro ai bisogni delle famiglie aprendo una sede aggiuntiva a quelle già indicate.

Dal 29 giugno al 7 agosto verrà quindi aperta anche la sede di Cailungo, sia per la fascia dell’Infanzia che delle Elementari. Per queste ultime il tema sarà quello dell’arte. Tale plesso in prima battuta non era stato inserito tra le sedi scelte perché erano state preferite strutture più ombreggiate e inserite in contesti verdi.

L'assegnazione dei nuovi posti seguirà criteri di equità e flessibilità:

Priorità alla lista d’attesa: i nuovi posti di Cailungo saranno assegnati prioritariamente a chi aveva già scritto una mail ed è rimasto in lista d’attesa durante la prima mattinata di iscrizioni.

Opzione di trasferimento: fino a venerdì 3 aprile, chi è già iscritto presso un’altra sede, ma preferisse Cailungo potrà richiedere lo spostamento del proprio figlio SOLAMENTE scrivendo una mail all’indirizzo iscrizioni.centriestivi@pa.sm (la data di invio servirà per stabilire l’ordine delle richieste)

Apertura iscrizioni residue: da martedì 7 aprile fino alla scadenza definitiva del 10 aprile, i posti rimasti eventualmente liberi saranno messi a disposizione di tutta la cittadinanza.

Le iscrizioni rimarranno comunque aperte fino al prossimo 10 aprile per le disponibilità residue: si segnalano posti sia per l'Infanzia che per le Elementari nel plesso di Faetano, oltre ad alcune disponibilità anche negli altri plessi del territorio. Per la Scuola Media, invece, la disponibilità è confermata in tutte le sedi proposte, con l'eccezione del centro estivo legato ai murales, ormai al completo.

L’inclusione infine è uno dei cardini del progetto, concordato con il Servizio Disabilità di San Marino. La prudenza nelle iscrizioni è dettata anche dal dovere dell'inclusione: i dati attuali sono infatti ancora in divenire per quanto riguarda gli iscritti con disabilità. Lo Stato ha il dovere di garantire a ogni bambino, nessuno escluso, le risorse e il supporto necessari, obiettivo che può essere raggiunto solo mantenendo standard gestionali rigorosi.

La Segreteria di Stato rinnova il proprio impegno affinché i Centri Estivi continuino a rappresentare un'eccellenza del nostro sistema pubblico, dove la sicurezza e la crescita educativa restano priorità assolute.

Tutti questi elementi concorrono a creare un sistema pubblico che anche nel periodo estivo non lasci indietro nessuno e cerchi al massimo delle sue possibilità di accogliere i bisogni delle famiglie sammarinesi. Non si tratta infatti di semplici aggiustamenti numerici, ma sono la testimonianza di un sistema pubblico che sa evolvere e che, di fronte a una richiesta senza precedenti, sceglie di investire risorse e competenze per garantire un servizio di qualità a ogni famiglia sammarinese.

L'obiettivo resta uno solo: fare dei Centri Estivi un luogo di crescita, sicurezza e inclusione per tutti i nostri giovani cittadini.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Istruzione e Cultura









