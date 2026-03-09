Centri Estivi 2026: un’estate di scoperta, gioco e creatività per tutti i ragazzi

La Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura presenta il progetto educativo dei Centri Estivi 2026, rivolto a tutti i bambini e ragazzi cittadini, residenti o che hanno frequentato la Scuola dell’Infanzia, Elementare, Media, Superiore e CFP nell’anno scolastico 2025/2026. I centri estivi, attivi dal 22 giugno all’11 settembre, coprono una fascia oraria che va dalle 7:45 alle 18:00, anche se non tutti i plessi hanno l’orario esteso fino alle 18. La grande novità di quest’anno sono i percorsi tematici, pensati per stimolare curiosità, creatività e spirito di scoperta, mentre molta attenzione è stata posta al tema dell’inclusione, garantendo spazi aperti e accoglienti per tutti, con personale qualificato e attività progettate per favorire la partecipazione sicura di ciascun bambino. I centri estivi non rappresentano solo un’opportunità di svago durante la pausa scolastica, ma costituiscono un concreto sostegno alle famiglie e un tassello fondamentale del patto educativo tra Stato, scuola e famiglia. L’obiettivo è duplice: offrire esperienze formative, stimolanti e divertenti per i ragazzi e rispondere in modo efficace alle esigenze organizzative delle famiglie. La grande novità di quest’anno è rappresentata dai centri estivi tematici, pensati per offrire esperienze educative diversificate tra arte, natura, sport, lingue e attività creative, con una particolare attenzione al tema dell’inclusione, affinché ogni bambino e ragazzo possa trovare un contesto adatto alle proprie inclinazioni e partecipare pienamente alla vita del centro. Allo stesso tempo, pur nella diversità dei temi e delle attività proposte, la volontà è quella di garantire una struttura organizzativa il più possibile uniforme tra i vari centri, prevedendo un calendario di massima condiviso. Ad esempio verrà stato individuato un giorno della settimana uguale per tutti i centri estivi, dedicato allo svolgimento dei compiti per chi lo desidera oppure a momenti di lettura e attività più tranquille, così da mantenere un equilibrio tra esperienze ludico-educative e continuità con il percorso scolastico.

Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione e Cultura - “I Centri Estivi rappresentano una tappa fondamentale del percorso educativo della Repubblica di San Marino. Grazie a un confronto e a una mediazione politica trasversale emersa in Aula, siamo riusciti quest’anno a ridurre i costi a carico delle famiglie e a proporre un’offerta educativa più ricca e accessibile. I centri estivi sono pensati come spazi di crescita, gioco e socialità, ma anche come uno strumento concreto di sostegno alle famiglie. La scelta dei temi e la varietà delle attività permettono ai bambini e ai ragazzi di esplorare nuovi interessi, fare nuove amicizie e vivere esperienze stimolanti, garantendo al contempo inclusione, sicurezza e supporto adeguato per tutti”.

Emanuele D’Amelio, Direttore Dipartimento Istruzione e Cultura - “Ringrazio il team della sezione centri estivi ed attività extrascolastiche per l’ottimo lavoro svolto. Quest’anno vogliamo lanciare una sfida alle famiglie: ogni tema è svolto in centri estivi posti a pochi chilometri gli uni dagli altri. Speriamo che i bambini possano cambiare plesso rispetto a quello frequentato durante l’anno, fare nuove amicizie e scoprire nuove attività. L’estensione fino all’11 settembre rappresenta uno sforzo organizzativo importante per le sedi, la logistica dei materiali, il catering e i sopralluoghi con il Dipartimento Prevenzione per valutarne l’idoneità”.





Scuola dell’Infanzia

Le attività puntano a stimolare creatività, socialità e movimento:

Lettura di albi illustrati con la collaborazione dei “Lettori con la Valigia”.

Laboratori espressivi: musica e percorsi d’arte realizzati con materiali di riciclo.

Esperienze all’aperto: passeggiate nel territorio, giochi e attività per il contatto diretto con la natura.

Attività psicomotorie: percorsi motori con e senza attrezzi, anche in piccoli gruppi, per sviluppare coordinazione e abilità motorie.

Le sedi dei centri per l’infanzia sono: Acquaviva, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle, Faetano, Fiorentino, Dogana e San Marino città. Le attività si svolgeranno dal 22 giugno al 7 agosto e dal 17 agosto all’11 settembre, con orari variabili tra le 7:45 e le 18:00 a seconda della sede e della disponibilità per l’estensione oraria.

Scuola Elementare

I Centri Estivi propongono percorsi tematici con attività pratiche e laboratori creativi:

Lingua e cultura cinese (Istituto Confucio, Montegiardino) – Laboratori di origami, cerimonia del tè, giochi motori e Tai Chi degli animali per favorire coordinazione e benessere.

Gioco e sport – Attività motorie all’aperto, giochi da tavolo e passeggiate sul territorio per valorizzare il movimento e la socialità.

Natura e storia – Escursioni lungo sentieri naturalistici, scoperta del percorso del Treno Bianco Azzurro e visite al centro storico per approfondire la storia sammarinese.

Natura e arte – Laboratori creativi e lettura di albi illustrati alternati a escursioni nel territorio per imparare a esplorare l’ambiente.

Arte – Ogni settimana esplorazione di uno stile artistico differente, con laboratori pratici e letture di albi illustrati.

31 agosto – 11 settembre

Arboreto Didattico (Domagnano): laboratori artistici con materiali naturali, passeggiate e giochi all’aperto.

Ranch Franceschin (Domagnano): esperienza immersiva nella vita rurale, cura dell’orto e degli animali, laboratori di cucina e preparazione della piadina.

Multieventi Sport Domus (Serravalle): attività multisport con tecnici federali, tra cui nuoto, atletica, basket, ginnastica, rugby, roller, tennistavolo e arti marziali.

Bocciodromo (Borgo Maggiore): gioco delle bocce con la possibilità di incontrare campioni sammarinesi, completato da escursioni guidate sul territorio.

Scuola Media, Superiore e CFP

Vita rurale e cucina (Ranch Franceschin, Domagnano) – Cura degli animali, laboratori di cucina e passeggiate in natura.

Lingua inglese (Fonte dell’Ovo) – Percorso immersivo in lingua inglese con visite ai musei, tour guidati e creazione di una brochure bilingue sulla storia del Paese.

Sportivo (Fonte dell’Ovo) – Attività sportive con tecnici federali per sperimentare diverse discipline e promuovere il gioco di squadra.

Murales (Fonte dell’Ovo) – Laboratorio creativo con il designer Davide Pagliardini per progettare e realizzare murales a terra negli spazi esterni.

Gioco e sport (Fonte dell’Ovo) – Attività all’aperto, tornei, giochi da tavolo ed escursioni per favorire movimento e socializzazione.

Iscrizioni e costi

Le iscrizioni saranno aperte dal 26 marzo al 10 aprile 2026 sul portale www.gov.sm, applicativo SICE – Richiesta Iscrizione Centri Estivi.

Attivazione dei centri: minimo 24 iscritti per Infanzia ed Elementari; 15 per Medie, Superiori e CFP.

Orario esteso fino alle 18:00 per Infanzia ed Elementari: minimo 12 iscritti, riservato ai figli di genitori lavoratori.

Quote settimanali: da € 25 a € 35 a seconda della fascia oraria; refezione da € 21 a € 22,50.

c.s. Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura





